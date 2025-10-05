¡È¥Ï¥Þ¤ÎÂçËâ¿À¡Éº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯Åê¤²¤¹¤®¤Ê¤Î¤«¡Ä¡×¡¡¸½ºß¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤¬4Æü¤Ë½éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆüÊÆÄÌ»»381¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡È¥Ï¥Þ¤ÎÂçËâ¿À¡É¤³¤Èº´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡Ê57¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤Î±Æ¶Á¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¸½ºßÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ»á¤È¤Ï¡ÈÄà¤êÃç´Ö¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¾¾ËÜ½¨É×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê64¡Ë¤¬¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¡¢½ª»Ï³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÂ³¤¤¤¿ÈÖÁÈ¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î1990Ç¯¤Ë¤Ï7»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤àÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡Ä¡£¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´Ö¤ËÅê¤²¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡ÊÅö½é¤«¤é¡Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤º¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤¬38Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿1998Ç¯¤Ë¤Ï51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ45¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨0.64¤ÈÄ¶¿ÍÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¥»¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡È¥Ï¥Þ¤ÎÂçËâ¿À¡É¡£
¡¡ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤Ï¡¢Ä¾µå¤ÈÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬Á´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÂÇ¼Ô¤Ë¶²¤ì¤é¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡ÖÂç³Ø¤Î»þ¤Ë¾å¤Ç¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¥«¡¼¥Ö¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤À¤«¤é¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤¿¤Î¤¬¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¿¼¤¤¡Ê°®¤ê¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¤Í¡Ä¡£¥Õ¥©¡¼¥¯Åê¤²¤¹¤®¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ÞÇº¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬¡¢¤Ð¤Í»Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¤òÈ¼¤¦»Ø¤Î±ê¾É¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÍÁ³¤Î¹ðÇò¤ËÄ¹Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ¥¢¥Ê¤â¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤ÈÀä¶ç¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ»á¤Ï¡Ö¤Ð¤Í»Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¿Íº¹¤·»Ø¤¬¡£¤³¤Î´Ö¡¢Ãí¼ÍÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¡È¤³¤ì¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¥Õ¥©¡¼¥¯Åê¤²¤¹¤®¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê»þ´Ö¤¬¡Ë·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡¢¿ê¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¡Ä´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¡©Ç¯Îð¡©Ç¯Îð¤«¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÎÂçËâ¿À¤À¤Ã¤¿¡£