¥í¥Ã¥Æ¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡¡ÎëÌÚ¡¢ÅÄÃæÀ²¤é33¿Í
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï5Æü¡¢Âè22²ó¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê6Æü³«Ëë¡¢µÜºê¸©Æâ¡Ë¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åê¼ê¤ÏÎëÌÚ¡¢²ÏÂ¼¡¢ÅÄÃæÀ²¤é20¿Í¡¢Êá¼ê¤Ï¾¾Àî¤é3¿Í¡¢ÆâÌî¼ê¤ÏÀÐ³À¤é5¿Í¡¢³°Ìî¼ê»³ËÜ¤é5¿Í¤Î·×33¿Í¤¬»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÚÅê¼ê¡ÛÅìºÊ¡¢µÆÃÏ¡¢¹Èª¡¢È¬ÌÚ¡¢ÅÄÃæÀ²¡¢°ìÛê¡¢ÎëÌÚ¡¢ÃæÂ¼Ì¡¢ÌÚÂ¼¡¢²ÏÂ¼¡¢ºä°æ¡¢¹ÃÓ¡¢ÅÄÃæÉö¡¢ËÜÁ°¡¢¿¹¡¢½©»³¡¢ÃæÂ¼Î¼¡¢°ñÌÚ¡¢Ä¹Åç¡¢¥Ñ¥é¥·¥ª¥¹
¡¡¡ÚÊá¼ê¡Û¾¾Àî¡¢¿¢ÅÄ¡¢ÉÙ»³
¡¡¡ÚÆâÌî¼ê¡ÛÀÐ³À¡¢µÜºê¡¢¾¡Ëô¡¢Ã«Â¼¡¢¾¾ÀÐ
¡¡¡Ú³°Ìî¼ê¡Û»³ËÜÂç¡¢ÏÂÅÄ¡¢¥¢¥»¥Ù¥É¡¢¹âÌî¡¢Æ£ÅÄ