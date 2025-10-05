¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤¿¥Þ¥Þ¢ª2É¤¤Î¸¤¤È¡Ø4Æü¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡Ù¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ä»×¤ï¤ºµã¤±¤ë¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤¬14ËüºÆÀ¸¡Ö²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
¥Á¥ï¥ï¤È¥Ú¥¥Ëー¥º¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¤¡¢¥Ô¥Î¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥ë¥à¤Á¤ã¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á4Æü´Ö²È¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤È¤ªÎ±¼éÈÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4Æü¤Ö¤ê¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë2Æ¬¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ï14.4Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖºÆ²ñ¤Î½Ö´Ö¡¢¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤¿¥Þ¥Þ¢ª2É¤¤Î¸¤¤È¡Ø4Æü¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡Ù¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ä»×¤ï¤ºµã¤±¤ë¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Û
Âç´î¤Ó¤Î¥ï¥±
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@piiinostagram¡×¤È¡Ö@pallllstagram¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤Î¡Ö¤ª½Ð·Þ¤¨¡×¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Îµ¢Âð¤Ë¡¢¥Ô¥Î¤Á¤ã¤ó¤È¥Ñ¥ë¥à¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¬Èø¤ò¥×¥ê¥×¥ê¿¶¤Ã¤Æ¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤óÈô¤ÓÄ·¤Í¤Æ´î¤ÖÍýÍ³¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢2Æ¬¤È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï4Æü¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
4Æü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ËÂç¶½Ê³¡ª
4Æü´Ö¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï²Æì¤Ç¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ÏÇÜÂ®¡£ÂÎ´¶¤Ç8Æü´Ö¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Îµ¤ÇÛ¤ä²»¡¢Æ÷¤¤¤Ë¡¢2Æ¬¤ÎÂç¶½Ê³¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
²æÀè¤Ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ø¶î¤±´ó¤ê¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¼þ°Ï¤òÆ°¤²ó¤ê¡¢´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï»£±Æ·¸¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤â¡¢»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¹¥¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
·ã¤·¤¯¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥à¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤½¤¦¤Ê¥Ô¥Î¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ë¥à¤Á¤ã¤ó¤Ë±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¹µ¤¨¤á¤Ê´î¤ÓÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ´Å¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¥Ô¥Î¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ø¸þ¤Ä¾¤ë¤È¡¢¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤Ù¤Ã¤¿¤ê´Å¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ë¤È2Æ¬¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤È´Å¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ°ì°Â¿´¡£
°¦¸¤¤ÎÌµ½þ¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡¢²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÏ¢¤ÎÍÍ»Ò¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤ª·Þ¤¨¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö4Æü¤â·Ð¤Æ¤Ð¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¥²ー¥¸¤Ï200¡óÄ¶¤¨¤ÇÇúÈ¯À£Á°¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö@piiinostagram¡×¤È¡Ö@pallllstagram¡×¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥Ô¥Î¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ñ¥ë¥à¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®Ãæ¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê²ÈÂ²¤ÎÆü¾ï¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¡Ö¥Ú¥¥Á¥ï¤Î¥Ô¥Î¡×¡Ö¥Ú¥¥Á¥ï¤Î¥Ñ¥ë¥à¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤«¤â¤¤
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£