¸¤¤¬¡ØÂç·ù¤¤¤Ê¿Í¡Ù¤Ë¤ß¤»¤ë¥µ¥¤¥ó4Áª¡¡·ù°´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Î¹ÔÆ°¤ä¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Þ¤Ç
¸¤¤¬Âç·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ë¤ß¤»¤ë¥µ¥¤¥ó4Áª
¸¤¤Ï¿Í´Ö¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢Í·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ä·ù¤¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¤¤Ï¡ÖÂç·ù¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤¬Âç·ù¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸«¤»¤ëÂåÉ½Åª¤Ê4¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.Ó¹¤êÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë
¸¤¤¬ÆÃÄê¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÓ¹¤êÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÖÂç·ù¤¤¡Ê·ù°´¶¡Ë¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ó¹¤êÀ¼¤Ï¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê·Ù¹ð¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¡¢¸¤¤¬Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ó¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤ËÌµÍý¤Ë¿¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ³ú¤ß¤Ä¤¯¤Ê¤É¤Î¹¶·âÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê´í¸±¤Ç¤¹¡£
¸¤¤¬Ó¹¤êÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢¸¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¸å¤º¤µ¤ê¤ò¤¹¤ë¡¦±£¤ì¤ë
¸¤¤Ï¶ì¼ê¤Ê¿Í¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸å¤º¤µ¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤Ë±£¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¹ÔÆ°¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤Î¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»×É½¼¨¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢¸¤¤¬¤½¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ËÁ°¤Ë½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸¤¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¡¢ÌµÍý¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤»¤º¤Ë¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÁê¼ê¤¬²ÈÂ²¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢´·¤ì¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ö¤Ê¤É¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
3.¥¹¥È¥ì¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ë
¸¤¤ÏÉÔ°Â¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥ó¤òÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤¯¤Ó¤òÉÑÈË¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¸ý¤Î¤Þ¤ï¤ê¤òçÓ¤á¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ò¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¿Ì¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ï¥«ー¥ß¥ó¥°¥·¥°¥Ê¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·ÆÃÄê¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬·«¤êÊÖ¤·¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±ÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤ë¤«¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´·¤ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.¤·¤Ã¤Ý¤ò²¼¤²¤ë
¸¤¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤¯¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤Ý¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¸¤¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ò¾®¹ï¤ß¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³ëÆ£¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢·ù¤Ê¾õ¶·¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤¡¢¤³¤ì°Ê¾å´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¸¤¤¬Íî¤ÁÃå¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§
¸¤¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶¦ÄÌ¤·¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¸¤¤ÎÆ¬¾å¤«¤é¼ê¤ò½Ð¤·¤ÆÉï¤Ç¤è¤¦¤È¤¹¤ë ¤¤¤¤Ê¤ê´é¤ò¶á¤Å¤±¤ë ¹á¿å¤ä½ÀÆðºÞ¤Ê¤É¤Î¤¤Ä¤¤¥Ë¥ª¥¤ µÊ±ì¼Ô¤Î¥Ë¥ª¥¤ Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤¹ ¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤È¤¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¸¤¤ÎÆ¬¤Î¾å¤«¤é¼ê¤ò½Ð¤·¤ÆÉï¤Ç¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¸¤¤Ï»ë³¦¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾å¤«¤é¤ÎÆ°¤¤ò°Ò°µÅª¤Ë´¶¤¸¡¢·Ù²ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Éï¤Ç¤ë¤È¤¤Ï¡¢²£¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¼ê¤òº¹¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¹á¿å¤ä¥¿¥Ð¥³¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤¥Ë¥ª¥¤¤Î¤¹¤ë¤â¤Î¤â¡¢¸¤¤Ë¤ÏÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤ÎÓ¹¤ê¤ä¸å¤º¤µ¤ê¡¢¤·¤Ã¤Ý¤¬²¼¤¬¤ë¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬Âç·ù¤¤¤À¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¸¤¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¶á¤Å¤¡¢¸¤¤ÎÌÜÀþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤ã¤¬¤à¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¿¨¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÛÎ¸¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤â¡¢¸¤¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤È¤è¤êÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤·¾¯¤·¤Ç¤â·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÇ¿¶¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÌµÍý¶¯¤¤¤»¤º¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡£