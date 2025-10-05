¼ó°Ì´ÙÍî¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢»Ø´ø´±¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤òÁí³ç¡Ö¡Èº£ÅÙ¤³¤½¾¡¤Æ¤ë¡É¤È´¶¤¸¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¡¢ÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£4Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎËÜµòÃÏ¡Ø¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£18Ê¬¤Ë¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤Î¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤ËÈ¿·â¤ò³«»Ï¡£63Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµö¤·¡¢1¡Ý2¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÁ°Àá¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔ¡£2°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ÎºÂ¤âÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â»ÄÇ°¤ÊÇÔËÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¸åÈ¾¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¹¶·âÅª¤ÊÉÛ¿Ø¤ÇÄ©¤ó¤À¸åÈ¾¤Ï¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»î¹çÃæ¤Ë¤Ï¡Øº£ÅÙ¤³¤½¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤È´¶¤¸¤¿»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹Ç÷¤ê¡¢4ÂÐ3¤ÎÍ¥°Ì¤Ê¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥¹¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î10Ê¬´Ö¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¾¡Íø¤¬Å¾¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤òÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
