Á°Àá¤Ï¡ÈºÇÂ®¸òÂå¡É¡Ä»°ãø·°¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï¡© »Ø´ø´±¤Ï¡ÈÁêËÀ¡É¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¡Ö¸ß¤¤¤ÎÆ°¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤Ïº£µ¨¡¢½øÈ×Àï¤Ç¤ä¤ä¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Á°Àá¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë67Ê¬¤Î¸òÂå¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÁû¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿SB¤Î¥Ú¥ë¥Ó¥¹¡¦¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤¬¥ß¥é¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢»°ãø¤Ï¤³¤ì¤«¤éÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØThe Argus¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï10·î£µÆü¤Î¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±»î¹ç¤Ç¡ÊÄ´»Ò¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ï¡Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¡ÊÁ°Àá£²ÆÀÅÀ¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¡Ë¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÎÂ¦¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤À¡£Èà¤Ï¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¾ï¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦Ï¢·È¤¬¤É¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÍê¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤«¤Í¡×
¡Ö¥Ú¥ë¥Ó¥¹¤È¥«¥ª¥ë¤ÏÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¸ß¤¤¤ÎÆ°¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ï¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥É¥¥¥ª¡¼¥ë¤¬¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¾ï¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÂå¤ï¤ê¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¸«¤¤¤À¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà¤¬ÉüÄ´¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬Èà¤Ë¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¡£Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢»ä¤ÏÈà¼«¿È¤â¼«Ê¬¤ËÂç¤¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥¦¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤À¤«¤é¤Í¡×
¡Ö¤À¤«¤é¡¢Èà¤ÏÆÍ¤ÇË¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎý½¬¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¡¢Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡»°ãø¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¤·¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï£´¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤À¡£ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¡¢ºÆ¤ÓÌöÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
