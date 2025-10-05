CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¤¬Ï¢ÇÔÃ¦½Ð¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¡Ä2¥´¡¼¥ë¤ÎÉ´Ç»¼Â·ë¹á¡ÖÌµ²æÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡5Æü¡¢SOMPO WE¥ê¡¼¥°¤ÎÂè9Àá¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãWOMEN¤ò2¡Ý1¤Ç²¼¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥¹¥È¤Î5Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦¥È¥ó¥Í¥ë¤òÃ¦¤±½Ð¤·¤Æ¤Ä¤«¤ó¤Àº£¥·¡¼¥º¥ó2¾¡ÌÜ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬ÃÆ¤±¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤ÏCÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Àõ»³çý´Ë¤ÈÅÄ»Ò²Æ³¤¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿2¥È¥Ã¥×¤¬Á°¤Çµ¯ÅÀ¤òºî¤ê¡¢¹¶·â¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È13Ê¬¤Ë¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢ÃæÀ¾¤Õ¤¦¤Î±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ËµÕ¥µ¥¤¥É¤ÎÉ´Ç»¼Â·ë¹á¤¬Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢±¦Â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¸ß¤¤¤Ë¹¶¤á¹ç¤¤¡¢¥Ý¥¹¥È¤ä¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¤Î¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ï¡¢½¤Àµ¤ò¿Þ¤Ã¤¿ÂçµÜ¤¬¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¡¢¼¡¡¹¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£76Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÅÄÃæÀ»°¦¤Î¥¯¥í¥¹¤òóîÆ£Í¼âÃ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£»Ä¤ê15Ê¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢ºÆ¤ÓCÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¤ÎÉ´Ç»¤¬Ì¥¤»¤ë¡£85Ê¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÏÆºåÎïÆà¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤¬¾¯¤·Íð¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¸«»ö¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ2¡Ý1¤ÇCÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Î¾¾ÅÄ³ÙÉ×´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¡¢Á´°÷¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¾¡Íø¡×¤È´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î1½µ´Ö¡¢¡Ø¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤»¡Ù¤È°Õ¼±¤Å¤±¤·¤Æ¤¤¿¡£µåºÝ¤Ë¶¯¤¯¤¤¤¯¤³¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤òÄÉ¤¤±Û¤¹¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¡£º£Æü¤Ï¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤¬Ãæ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãæ¤ÎÁª¼ê¤¬³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÁª¼ê¤¬Î®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾¡°ø¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡WE¥ê¡¼¥°¤Ç1»î¹ç2ÆÀÅÀ¤Ï¼«¿È½é¡£¸Ä¿Í¤Î·ë²Ì¤Ç¤â¡È¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤·¤Æ¡É¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿É´Ç»¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼Â¤Ïº£Æü¡¢²È¤ò½Ð¤ë¤È¤¡¢²ÈÂ²¤Ë¡Ø2ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ë¤ï¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍ¸À¼Â¹Ô¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿2ÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌµ²æÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áê¼ê¤è¤êÀè¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤òWE¥ê¡¼¥°½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¡¦¾¾ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢WE¥ê¡¼¥°»²Æþ3Ç¯ÌÜ¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëCÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¡£É´Ç»¤Ï¡Ö¾¾ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Áê¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Ì£Êý¤¬¶õ¤±¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÎÀºÅÙ¤ò¤â¤Ã¤È¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤è¤ê¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯²ó¿ô¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤â¥´¡¼¥ë¤â¤É¤ó¤É¤ó·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àÉ´Ç»¡£5Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦¡ÈÀ¸¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¡É¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤«¤ó¤ÀÂç¤¤Ê°ì¾¡¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤ÏCÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Àõ»³çý´Ë¤ÈÅÄ»Ò²Æ³¤¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿2¥È¥Ã¥×¤¬Á°¤Çµ¯ÅÀ¤òºî¤ê¡¢¹¶·â¤ÎÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È13Ê¬¤Ë¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢ÃæÀ¾¤Õ¤¦¤Î±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ËµÕ¥µ¥¤¥É¤ÎÉ´Ç»¼Â·ë¹á¤¬Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢±¦Â¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡CÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¤Î¾¾ÅÄ³ÙÉ×´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¡¢Á´°÷¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¾¡Íø¡×¤È´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î1½µ´Ö¡¢¡Ø¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤»¡Ù¤È°Õ¼±¤Å¤±¤·¤Æ¤¤¿¡£µåºÝ¤Ë¶¯¤¯¤¤¤¯¤³¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤òÄÉ¤¤±Û¤¹¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¡£º£Æü¤Ï¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤¬Ãæ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãæ¤ÎÁª¼ê¤¬³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÁª¼ê¤¬Î®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾¡°ø¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡WE¥ê¡¼¥°¤Ç1»î¹ç2ÆÀÅÀ¤Ï¼«¿È½é¡£¸Ä¿Í¤Î·ë²Ì¤Ç¤â¡È¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤·¤Æ¡É¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿É´Ç»¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼Â¤Ïº£Æü¡¢²È¤ò½Ð¤ë¤È¤¡¢²ÈÂ²¤Ë¡Ø2ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ë¤ï¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍ¸À¼Â¹Ô¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿2ÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌµ²æÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áê¼ê¤è¤êÀè¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤òWE¥ê¡¼¥°½éÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¡¦¾¾ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢WE¥ê¡¼¥°»²Æþ3Ç¯ÌÜ¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëCÂçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¡£É´Ç»¤Ï¡Ö¾¾ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Áê¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Ì£Êý¤¬¶õ¤±¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÎÀºÅÙ¤ò¤â¤Ã¤È¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤è¤ê¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ø¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯²ó¿ô¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤â¥´¡¼¥ë¤â¤É¤ó¤É¤ó·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤àÉ´Ç»¡£5Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦¡ÈÀ¸¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¡É¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤«¤ó¤ÀÂç¤¤Ê°ì¾¡¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£