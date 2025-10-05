ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¡¢ÉÔÄ´¤ÎÍ×°ø¤Ï¡©¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»Ø´ø´±¤¬¸ÀµÚ
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Ï¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤ÙÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÄãÄ´¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÃÏ¸µ»æ¡ØThe Argus¡Ù¤Ï4Æü¡¢»°ãø¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£
Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿å½à¤ò²¼²ó¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢ËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï»°ãø¤ÎÄãÄ´¤ò³Ú´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢»°ãø¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ë»î¹ç¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ´»Ò¤¬Ìá¤ê¡¢Á´¤Æ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±´ÆÆÄ¤ÏÉÔÄ´¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¡Ö»°ãø¤Ïº¸SB¤Î¥Ú¥ë¥Ó¥¹¡¦¥¨¥¹¥È¥¥¥Ô¥Ë¥ã¥ó¤ÈÄ¹¤¯¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ°¤¤ä¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥«¥¤¥Ú¥ë¤ä¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥É¥¥¥ª¡¼¥ë¤Ê¤É¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÏ¢·È¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ò¤¬¤ê¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ð¡¢»°ãø¤â¸µ¤ÎÄ´»Ò¤ËÌá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢º¸SB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¿¼¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
10·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ç¤Ï¾·½¸¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤¿»°ãø¡£
¥Á¡¼¥à¤ÇºÆ¤Ó°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£