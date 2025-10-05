À¤³¦¤Î³ËÈï³²¼Ô40¿Í¹Åç¤Ë·ë½¸¡¡ÊÆ¡¢´Ú¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¤«¤é¤â
¡¡³Ë¼Â¸³¤ä¸¶È¯»ö¸Î¡¢¥¦¥é¥óºÎ·¡¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ËÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¤é¤¬½¸¤¦¡ÖÀ¤³¦³ËÈï³²¼Ô¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤¬5Æü¡¢¹Åç»Ô¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï6Æü¤â³«¤«¤ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤â¸ò¤¨¤Æ2Æü´Ö¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¤Ê¤É¤«¤éÌó40¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÆüÊÆ¤ÎÈ¿³Ë2ÃÄÂÎ¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢¼çºÅÃÄÂÎ¤Î¡Ö³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤ò¤á¤¶¤¹¥Ò¥í¥·¥Þ¤Î²ñ¡×¤Î¿¹Âì½Õ»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ê86¡Ë¤¬¡Ö³Ë¸¢ÎÏ¤Ë¤¢¤é¤¬¤¤¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Ï¢ÂÓ¤ÇÊü¼ÍÇ½¤Î³È»¶¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤è¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î³èÆ°²È¥ì¥ª¥Ê¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀè½»Ì±¤¬Êü¼ÍÇ½±øÀ÷¤Î´í¸±À¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥¦¥é¥óºÎ·¡ºî¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¸¶ÇúÅê²¼¤è¤êÁ°¤«¤é³ËÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó350¿Í¤¬Êó¹ð¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£6Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤ÎÈï³²¼Ô¤â»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ö¹Åç¡¦À¤³¦³ËÈï³²¼Ô¤Î¸¢ÍøÀë¸À¡×¤ÎºÎÂò¤âÌÜ»Ø¤¹¡£