¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡õ¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª³«±¿¥Ä¥¢¡¼¹çÂÎ£³»þ´Ö£Ó£Ð¡×¤¬£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ý³«±¿¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢½÷Í¥¡¦±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤Î£³¿Í¤ÇÅÔÆâ¤Î³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ»Ãæ¡¢»²ÇÒ¤Ç²¿¤ò´ê¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤¿°ìÌÐ¤Ï¡Ö¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Ï¥ë¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ»Ò¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î»Ò¤È¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥´¶¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥ó¥Ú¥ê¤ò³«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤È¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ê¤ó¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹â¶¶¤ò¶ì¾Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£