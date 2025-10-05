ºÇ½ªÀï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë³ÎÄê¡ÄÍ¸¶¤¬ºÇÂ¿¾¡¡¢¿ù»³¤Ï¥»¡¼¥Ö²¦¡¢³ÚÅ·Æ£Ê¿¤¬µåÃÄ¿·¤Î29»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ
»³Àî¤¬23¹æËþÎÝÃÆ¤ÇÍ¸¶¤ò±ç¸î
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤¬5Æü¤Ë2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Ë5-2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ò15¾¡9ÇÔ1Ê¬¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï³ÚÅ·¤ò2-1¤Ç²¼¤·¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤Æ3°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½é²ó¡¢ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¤Î4¹æÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£ÀèÈ¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤Ï4²óÎ¢¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¡¢6²ó1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ0¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï7²ó¡¢2»àËþÎÝ¤«¤é»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤Î23¹æËþÎÝÃÆ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£Í¸¶Åê¼ê¤Ï14¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤Ï31¥»¡¼¥Ö¤Ç½é¤ÎºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¤¬5²ó1¼ºÅÀ¡¢¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Îºä°æÎËÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¤¬¡¢ÆóÌÚ¹¯ÂÀÅê¼ê¤¬Êø¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï2²ó¡¢ÆÜµÜÍµ¿¿Êá¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£ÀèÈ¯¤Ï¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Î»³¸ýÎ÷²¦Åê¼ê¡£¤½¤Î¸å¤ÏµÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡¢»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¤é¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£ÂÇÀþ¤Ï9²ó¤Þ¤Ç1ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±äÄ¹11²ó¤ËÂÀÅÄÌºÆâÌî¼ê¤Î10¹æ¥½¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÊÒ»³³ÚÀ¸Åê¼ê¤¬¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿³ÚÅ·¤Ï¡¢Áñ»Ê¹¯À¿Åê¼ê¤¬9²ó1¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤âÇòÀ±¤Ê¤é¤º¡£Â¼ÎÓ°ìµ±ÆâÌî¼ê¤¬144°ÂÂÇ¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2ÈÖ¼ê¤ÎÆ£Ê¿¾°¿¿Åê¼ê¤ÏµåÃÄ¿·µÏ¿¤Î29»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë