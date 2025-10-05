¥Û¥ó¥À¤¬¿·¤¿¤Ê¡ÖÀº×û¤Ê·Ú¥ï¥´¥ó¡×È¯Çä¡ª ¡Ö¥¢¥ê¤«¤â¡Ä¡×¤ÎÈ¿¶Á¤â!? ¾å¼Á¤µ¥¢¥Ã¥×¤Î¡ÖN-WGN¡× ¹õ¤¤ÅÛ¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¥Û¥ó¥À¿·¡ÖN-WGN¡×È¯Çä¡ª°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¡¢¸ÄÀÅª¤Ê2¤Ä¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï2025Ç¯9·î26Æü¡¢·Ú¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡ÖN-WGN¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢Àè¿Ê¤Î°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHonda SENSING¡×¤Îµ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¡¢Æü¾ï¤Î±¿Å¾¤Ë¤ª¤±¤ë°Â¿´´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¥¤¥¤¡ª ¿·¡Ö¹õ¤¤·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï°¦¤é¤·¤¤¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÏÀº×û¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖBLACK STYLE¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¡£¼ÂÍÑÀ¤Î¿Ê²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Æü¡¹¤Î°ÜÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë·Ú¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Û¥ó¥À¡ÖN-WGN¡×¤Ï¡¢¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤²Ù¼¼¡¢¤½¤·¤ÆÀè¿Ê¤Î°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHonda SENSING¡×¤òÁ´¥¿¥¤¥×¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¡¢Çã¤¤Êª¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿N-WGN¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó°ìÉô²þÎÉ¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯9·î26Æü¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë°ÂÁ´ÀÇ½¤È±¿Å¾»þ¤Î»ëÇ§À¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¹¥¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¿·¤·¤¤¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Àè¿Ê¤Î°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHonda SENSING¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¶áµ÷Î¥¾×ÆÍ·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¼ÖÎ¾Á°Êý¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÊÉ¤Ê¤É¤Î¾ã³²Êª¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¾×ÆÍ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤Î²óÈò¤äÈï³²¤Î·Ú¸º¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤ÎÁàºî»þ¤Ê¤É¡¢Á°Êý¤Ø¤Î¸íÈ¯¿Ê¤ÎÍÞÀ©¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÁ°Éô¤Ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½ÄÎóÃó¼Ö¤ä¼Ö¸ËÆþ¤ì¡¢¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤Ç¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¼ÖÎ¾´¶³Ð¤ò¤è¤êÄÏ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢±¿Å¾¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¡¹¤Î±¿Å¾¤ÇÁø¶ø¤·¤¬¤Á¤Ê¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿´¶¯¤¤¿Ê²½¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¯ÊÑ²½¤¬¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë7¥¤¥ó¥Á¤ÎTFT±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â®ÅÙ¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Honda SENSING¤ÎºîÆ°¾õ¶·¤Ê¤É¤¬¡¢¤è¤êÂç¤¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÉ½¼¨¤âÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬±¿Å¾Ãæ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò½Ö»þ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ëÇ§À¤¬Âç¤¤¯¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ëÀè¿ÊÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î±¿Å¾¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê²þÎÉÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Î¿Ê²½¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁªÂò»è¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É¸½à¤ÎN-WGN¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¿·¥°¥ì¡¼¥É¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤¬¡¢¤½¤·¤ÆN-WGN CUSTOM¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖBLACK STYLE¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¯ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢N-WGN¤¬»ý¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤é¤·¤µ¤È¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¿·¤·¤¤¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥ÈÅÉÁõ¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿ÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤È¥¢¥¦¥¿¡¼¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬½À¤é¤«¤Ê¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤È¤ÎÍ¥¤·¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¯¥ë¥ÞÁ´ÂÎ¤Ë²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¸µ¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥«¥é¡¼¥É¥Õ¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ªÞ¯Íî¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿´¤òËþ¤¿¤¹°ìÂæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾å¼Á¤µ¤ÈÀº×û¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎN-WGN CUSTOM¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¸¦¤®À¡¤Þ¤¹ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖBLACK STYLE¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æâ³°Áõ¤Î¿ï½ê¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¼þ¤ê¤Î¥â¡¼¥ë¤ä¥Õ¥©¥°¥é¥¤¥È¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥Ù¥ë¥ê¥Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤òºÎÍÑ¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¥°¥ì¡¼¥É¤Ë±þ¤¸¤Æ14¥¤¥ó¥Á¤Þ¤¿¤Ï15¥¤¥ó¥Á¤ÎÀìÍÑ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°õ¾Ý¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥ê¥¢¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥ëÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¼ÖÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÅý°ì´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÎà¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Å°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢½õ¼êÀÊ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤äÁ°¸å¥É¥¢¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¸÷Âô¤òÊü¤Ä¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯Ä´¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤â¤È¤â¤È¼Á´¶¤Î¹â¤¤CUSTOM¤Î¼¼Æâ¶õ´Ö¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¼Á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¶õ´Ö¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥ó¥ÀN-WGN¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î°Â¿´´¶¤ò¹â¤á¤ë°ÂÁ´ÀÇ½¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»ëÇ§À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë²÷Å¬ÁõÈ÷¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¼óÅÔ·÷¤Î¥Û¥ó¥ÀÈÎÇäÅ¹¤Ï¡ÖN-WGN¤ÏÉý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Àº×û¤Ê°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤»¤¿BLACK STYLE¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍÁØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÂ¾¼Ò¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤éBLACK STYLE¤Ø¤ÎÌä¹ç¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿SNS¤Ç¤â¡ÖBLACK STYLE¤Ï¥¢¥ê¤À¤Ê¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂç¿Í2¿Í¤Ê¤é¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉô²þÎÉ¤µ¤ì¤¿N-WGN¡¿N-WGN CUSTOM¤Î²Á³Ê¤Ï157Ëü6300±ß¤«¤é212Ëü4100±ß¤Ç¤¹¡£