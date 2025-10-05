·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ö¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡È¿¾Ê¤·¤Æ¡ÖÁ´Éô¤ä¤á¤¿¡×¤â¤Î¤ËÉÍÅÄ²í¸ù¤â¶Ã¤
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ê48¡Ë¤¬¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ò¹¯¤ËÎ±°Õ¤·¡¢¤ä¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢´ØÀ¾¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¤½¤³¤Ç·ò¹¯¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÂÎÎÏÂ¬Äê¡×¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤òMC¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤È°ì½ï¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥´¥ë¥Õ¤°¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÅüÇ¢ÉÂÍ½È÷·³¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï´Îµ¡Ç½¤À¤Ã¤¿¤ê¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿ôÃÍ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¥¿¥Ð¥³¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤ä¤á¤Æ¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤ó¤«¤âÁ´Éô¤ä¤á¤Æ¡¢º£¤ÏÀ¨¤¯·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÀáÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÉÍÅÄ¤â¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£