¡Ú´ÇÉÂ¥è¥í¥·¥¯¡ª´ÝÅê¤²µÁËå¡Û»ä¤Ï¥¢¥Ê¥¿¤ÎµÁÍý¤Î»Ð¤À¤è¡©¤¹¤°Íê¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¡ª¡ãÂè1ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
¡ÖÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ»Ò°é¤Æ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¡£¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë»×¤ï¤º¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬»Ò¤É¤â¤¬È¯Ç®¤·¤Æº¤¤ê²Ì¤Æ¤¿¥Þ¥Þ¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ËÍÂ¤±¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡£°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ê¤é¡Ö½õ¤±¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÑÈË¤Ê¤¦¤¨ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©
Âè1ÏÃ¡¡»ä¡¢»Å»öµÙ¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
µÁ¼Â²È¤ÇÉßÃÏÆâÆ±µï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥µ¥È¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëµÁËå¤µ¤ó¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²¿ÅÙ¤â±ù¤Ã»Ò¤¯¤ó¤òÍÂ¤±¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Á¥µ¥È¤µ¤ó¿Æ»Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÆü¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤â¤ä±ù¤Ã»Ò¤¯¤ó¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¯Ç®¤·¤Æ¤¤¤ë±ù¤Ã»Ò¤¯¤ó¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ì¼¤µ¤ó¤È¤ÎÌóÂ«¤Ï¼é¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤¦¥Á¥µ¥È¤µ¤ó¡£Èà½÷¤¬¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡Ä¡Äº£¸å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÂçÅç¤µ¤¯¤é¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
