¡ã¥Ò¥ä¥ê¡ªÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Î»ö¸Î¡ä¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤Æ¡ª¡×ÊÝ¸î¼Ô¤Î°ì½Ö¤ÎÌýÃÇ¤¬¤ï¤¬»Ò¤ò´í¸±¤Ë¡Ä¡Ä
ÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç»Ò¤É¤â¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿±¿Å¾¼ê¤¬»Ò¤É¤â¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤Ï¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£±¿Å¾¼êÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤Î»à³Ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢±à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç»Ò¤É¤â¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤ï¤¬»Ò¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿±à¤Ç¤Ï¤Þ¤À»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Äµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÀèÀ¸¤¿¤Á¤ÏÉ¬»à¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¿Æ¤¿¤Á¤ÏÁ´¤¯´íµ¡´¶¤Ê¤·¡£Ãó¼Ö¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÂ¦¹Â¤ÇÍ·¤Ð¤»¤¿¤ê¡¢¿Æ¤¿¤Á¤Ï²ñÏÃ¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤³¤Î´Ö¤âÃó¼Ö¤·¤è¤¦¤È¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤é2ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»Ò¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿Æ¤¬À©»ß¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Áö¤ë»Ò¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¼ê¤òÎ¥¤¹¤Î¤«¤Ê¡©¡¡ºÇ°Êú¤Ã¤³¤·¤Ê¤è¡Ù
¤¦¤Á¤Î±à¤Ë¤âÃó¼Ö¾ì¤Ç»Ò¤É¤â¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤¹¿Æ¤¬¤¤¤ë¤è¡ª
¡Ø¤¦¤Á¤Î±à¤â¤¤¤Ä¤«»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¡£Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë»Ò¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Àè¤Ë»Ò¤É¤â¤òÌç¤«¤é½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Ù
¡Ø¤â¤¦Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Î»ö¸Î´ØÏ¢¤Ï¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤«Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ï¡¼¥Í¥¹¤ò»È¤¦¤È¤«¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Æ¡¢¤³¤ì¤é¤òÍºá¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ç¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÏÃó¼Ö¾ì¤Ç´íµ¡°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¿Æ¤¿¤Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆýÍÄ»ù¤Ï¡ÖÁö¤ë¤Î¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ¤â¼«À©¤¬Íø¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿Æ¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¤ê¡¢Êú¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¡¼¥Í¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÂÐºö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤À¤±Á´¹ñÅª¤Ë¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂÐºö¤ò¼è¤é¤º¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¿Æ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤âíä°×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÈá¤·¤¤»ö¸Î¤òËÉ¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ëü¤¬°ì¼«Ê¬¤¬²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²¤ì¤â¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¿Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¸«¼é¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡ª¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤ï¤¬»Ò¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ°é±à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤Ç¿ÊÆþ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢±àÂ¦¤«¤é¤¤¤¤Ê¤êÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¿ô¿Í¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±ó¤¯¤Î¤Û¤¦¤Ç¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¥Þ¿ô¿Í¤¬¤ªÃý¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ÆÄ¾ÀÜ¶¯¤á¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±à¤¬¤É¤ì¤À¤±Ãí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤â¡¢¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¿Æ¤¬¤¤¤ë
¡Ø»Ò¤É¤â¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤Æ5Ê¬°ÊÆâ¤Ë±à¤ÎÉßÃÏ¤«¤é½Ð¤ë¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Æ¤Ï±à¤«¤é½Ð¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¤Í¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â±à¤Ï»ö¸Î¤ÎÀÕÇ¤¤«¤é¤ÏÌÈ¤ì¤ë¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤ò¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¼Ö¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ä¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤è¤Í¡Ù
¡Ø±àÆâ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÈô¤Ó½Ð¤·Ãí°Õ¤ÎÄ¥¤ê»æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¿Æ¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡£»ä¤¬ÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë±à¤â»¶¡¹¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¿Æ¤¬¤¤¤ë¡Ù
¿Æ¤¬±à¤Ë»Ò¤É¤â¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢Ìç¤ä¸¼´Ø¤«¤éÃó¼Ö¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤Ë»Ò¤É¤â¤¬1¿Í¤ÇÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á°ú¤ÅÏ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Æ¤¬¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±àÂ¦¤¬»Ò¤É¤â¤ò¼Ö¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ°ú¤ÅÏ¤»¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦»ö¸Î¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ãó¼Ö¾ìÉÕ¶á¤Ç¿ÆÆ±»Î¤¬¤ªÃý¤ê¤ò¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö°ú¤ÅÏ¤·¸å¤Ï5Ê¬°ÊÆâ¤Ë±à¤ÎÉßÃÏÆâ¤«¤é½Ð¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Þ¤Ç±à¤ËÉéÃ´¤äÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤»¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Æ¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐËÉ¤²¤ë»ö¸Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â±à¤â¤¹¤Ç¤ËÃí°Õ´µ¯¤äÄ¥¤ê»æ¤Ê¤É¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤ì¤Ç¤âËü¤¬°ì»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¡Ö¡û¡ûÍÄÃÕ±à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç»àË´»ö¸Î¡×¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¡¢±à¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤¯¤é±à¤¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤â¡¢Ê¹¤«¤Ê¤¤¿Æ¤Ï¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¡¢ÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤ËÂÐ¤·¤Æµ¤¤ÎÆÇ¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Î»àË´»ö¸Î¤òÃÎ¤Ã¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï
¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÀÎ¡¢»àË´»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¡£Â¹¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÁÄÊì¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯Êì¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ·»»Ð¤Î·Þ¤¨¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿»Ò¤ò¤Ò¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¿Æ¤ÏÎ©¤ÁÏÃ¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢¤Ò¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Í¡£¿Æ¤ÎÉÔÃí°Õ¤ÇÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤âÆ±Á³¤À¤è¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÝ°é±à¤Ï±à¤ò½Ð¤¿¤é¤æ¤ë¤¤¥¹¥í¡¼¥×¤¬¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¸¼´Ø¤Ç¥Þ¥Þ¤¬Î©¤ÁÏÃ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¤½¤Î¥¹¥í¡¼¥×¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤·¤¿»Ò¤¬Á°»õ2ËÜ¥Ü¥Ã¥¥êÀÞ¤ì¤Æ¡¢»õ·Ô¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ù
¡ØÊÝ°é±à°Ê³°¤Ç¤â´í¤Ê¤¤¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤è¤¯½Ð¤¯¤ï¤¹¤ï¡£¤è¤Á¤è¤ÁÊâ¤¤Î¾®¤µ¤Ê»Ò¤¬¾¦¶È»ÜÀß¤Ç°ì¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¿Æ¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥Þ¥Û¡£¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¶á¤Å¤¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¹²¤Æ¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Áö¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Î»àË´»ö¸Î¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤é±à¤¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬²ø²æ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤âÃÙ¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â¡£¼ÂºÝ¤Ë¿È¶á¤ËÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Î»àË´»ö¸Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÉ¤à¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¬²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ªÃý¤ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ìÉÕ¶á¤ÇÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿Ãó¼Ö¾ì¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ò¸«¼é¤é¤º¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤ë¤È¡¢±à¤¬¤¤¤¯¤éÃí°Õ´µ¯¤ò¤·¤Æ¤â¡Ö»ä¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¿Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤â¤·Ãó¼Ö¾ì¤Ç»Ò¤É¤â¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
