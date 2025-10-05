¡Ø¤³¤Î·»Äï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÙÌó50Ç¯Á°¤ÎÍ·±àÃÏ¥ªー¥×¥ó¤ÈÆ±»þ¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Ïº£¤É¤³¤Ë¡©¡È¤¿¤º¤Í¿Í¡É¹¹ð¤«¤é1¥«·î¡ÄÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡©
¿·³ã¸©°¤²ìÌî»Ô¤Ë¤¢¤ëÍ·±àÃÏ¤¬¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡È¤¢¤ë¿ÍÊª¡É¤òÃµ¤¹¹¹ð¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÍ·±àÃÏ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤ò¡¢¤Ê¤¼Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ä´ºº¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹¹ð¤«¤é1¥«·î¡Ä²Ì¤¿¤·¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¢£ÃÏ¸µ»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡È¤¿¤º¤Í¿Í¡É¤È¤Ï
9·î1Æü¤ËÃÏ¸µ»æ¡¦¿·³ãÆüÊó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¥«¥éー¤Î¹¹ð¡£
¡È¤¿¤º¤Í¿Í¡É¤ÎÊ¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢É÷Á¥¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î2¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£
¹â¶¶±àÄ¹¤Ï¡ÖÁ°¿È¤Î°ÂÅÄ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ51Ç¯4·î25Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë°ìÈÖ½é¤á¤Ë±àÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡£¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀëÅÁ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¥µ¥ó¥È¥Ô¥¢¥ïー¥ë¥É¤¬Á°¿È¤Î°ÂÅÄ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ³«±à¤·¤Æ¤«¤é¡¢26Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¡£
¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ50Ç¯Á°¤Î¥ªー¥×¥ó¤ÎÆü¤Ë³«Ìç¤ÈÆ±»þ¤ËÆþ±à¤·¤¿¤ªµÒ¤òÃµ¤½¤¦¤È¡¢Åö»þ¤ÎµÏ¿±ÇÁü¤ò¤â¤È¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¥Æー¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î¤ª2¿Í¤¬¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥·ー¥ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É½¾ð¤â¡ØÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¥ªー¥×¥ó¤À¡Ù¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹â¶¶±àÄ¹¤ÏµÏ¿±ÇÁü¤Ë»Ä¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¡£
¢£Ìó50Ç¯Á°¤Î±ÇÁü¤Ç¤ÏÈ½ÊÌÆñ¤·¤¯¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤«¥Ò¥ó¥È¤ò¡×
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î¾ðÊó¤¬²¿¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡Ä¼þÊÕ¤ÇÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¿ÍÊª¤ÎÆÃÄê¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¹â¶¶±àÄ¹¤ËÉ½¾ð¤Ê¤É¤¬È½ÊÌ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï2¿Í¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢É½¾ð¤ÏÁ¯ÌÀ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤À¤È¡¢Ì¾¾è¤ê½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤âËÜ¿Í¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¦¤¬¡¢¡ÖÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤ÆÈ½ÊÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È¹â¶¶±àÄ¹¡£
¤¿¤À¡¢¹¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¾ðÊó¤âÆÏ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï°ìÈÖ½é¤á¤ËÊÂ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡È¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
Åö»þ¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤«¥Ò¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¹â¶¶±àÄ¹¤ÏÁÊ¤¨¤ë¡£
¢£¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡È¥ëー¥×¥¶¥ëー¥×¡ÉÉü³è¤Ø³«±àÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤âÊç½¸¡ª
¤Þ¤¿¡¢³«±à50¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎÆþ±à¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
2007Ç¯¤Þ¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥ëー¥×¥¶¥ëー¥×¡Ù¤òXR¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡È°ÂÅÄ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¥ëー¥×¥¶¥ëー¥×¡É¤ÈÏÃ¤¹Êý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥ëー¥×¥¶¥ëー¥×¤òºÆ¸½¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤³¤Î»×¤¤½Ð¤òËÂ¤°¤Î¤Ë¡¢¼þ¤ê¤â¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¶¶±àÄ¹¤Ï¸ì¤ë¡£
¢£¡Ö»×¤¤½Ð¤Ï°ìÈÖ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¡×
ÌµËÅ¤È¤â»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÏË¬¤ì¤¿¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤À¡£
¡Ö»×¤¤½Ð¤Ï°ìÈÖ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£»ä¤É¤â¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡×
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½é¤ËÆþ±à¤·¤¿¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥Ô¥¢¥ïー¥ë¥É¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢²ÈÂ²¡¦¿ÆÀÌ¤Ç»È¤¨¤ë¥·ー¥º¥ó¥Ñ¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ëー¥×¥¶¥ëー¥×¤ÎÉü³è¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÃÏ¸µ»æ¤Ë¹¹ð¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ1¥«·î¡Ä²Ì¤¿¤·¤Æ¥µ¥ó¥È¥Ô¥¢¥ïー¥ë¥É¤ËÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÄÌ¤¤À1·ï¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥ó¥È¥Ô¥¢¥ïー¥ë¥É¤Ï°ú¤Â³¤¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÆÃÄ§
¡¦10ºÐ¤È£·ºÐ¤¯¤é¤¤¡ÊÂ¿Ê¬¡Ë
¡¦¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¡ÊÄï¤ÏÁ°¤ò¤¢¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡¦¼ê¤Ë¤ÏÉ÷Á¥¡ÊÀÖ¤«¥Ô¥ó¥¯¡Ë
