ËÙ¶×²»¤¬9Ç¯Á°¤Î°Ì´¤ò¾Ã¤·µî¤ë¥á¥¸¥ã¡¼½éV¡ÖÀµÄ¾¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡·ãÆ°¤Î20Âå¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ°ì
¡ãÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ºÇ½ªÆü¡þ5Æü¡þ¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6616¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä9Ç¯Á°¤ËÎ®¤·¤¿²ù¤·ÎÞ¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÆ±¤¸ÂçÉñÂæ¤Ç¤¦¤ì¤·ÎÞ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Ë¤³¤¦¸À¤¨¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£²¼¼ê¤¯¤½¤Ê¤ó¤À¤«¤éÎý½¬¤·¤Ê¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¤¤¤¤¤³¤È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤³¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ª
2ÂÇ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿18ÈÖ¥°¥ê¡¼¥ó¡£Ã»¤¤¥¦¥£¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´é¤ÇÎ¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÞ¡£ËÙ¶×²»¤¬²áµî¤Î¼öÇû¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯²òÊü¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¥×¥í¥¢¥ÞÂç²ñ¤È¤«¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¢¤Î¤È¤¤ÏÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»î¹ç¤ÇËÙ¶×²»¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ä´»Ò¤¬°¤¤¤È¤¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¶ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿2016Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡£2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤«¤é½Ð¤¿ºÇ½ªÆü¤Ë½ªÈ×¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢17ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤¡¢3ÁÈÁ°¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÈª²¬Æà¼Ó¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¡£Èª²¬¤ÏºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼4¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢Æþ¤ì¤ì¤Ð¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤È¤¤¤¦ËÙ¤Î18ÈÖ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¤Î²£¤òÌµ¾ð¤Ë¤â¤¹¤êÈ´¤±¤¿¡£¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×9Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÈÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÁÈ¤Ç¤È¤â¤Ë²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢15ºÐ¤Î×¢µÈÍ¥ÍüºÚ¡Ê¤Ò¤í¤è¤·¡¦¤æ¤ê¤Ê¡Ë¡£½Ð¤À¤·¤Î1ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï×¢µÈ¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò·è¤á¤Æ¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢ËÙ¤Ï¹²¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¥®¡¼¤Ï5ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Î1¤Ä¤À¤±¡£16ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¥Ô¥ó²£5¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤ë5¤ÄÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò·è¤á¤Æ¡¢Í¥¾¡¤òÂç¤¤¯¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÇº¤ß¡¢2Ç¯Á°¤«¤é¤ÏÄ¹¼Ü¥Ñ¥¿¡¼¤ËÊÑ¹¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤º¤Ë¥«¥Ã¥×¤Ë»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÆÈÆÃ¤Î¡È¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¡É¥Ñ¥Ã¥È¤âºã¤¨¤¿¡£É½¾ð¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤³¤ï¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾Ð´é¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤¤Î¤¦¤ÎÌë¤«¤é¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤êÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ä«¤âÁá¤¯ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡£¿©Íß¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÌµÍýÌðÍý¤Ë¿©¤Ù¤¿¡£¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¡¢9Ç¯Á°¤È¤Ï°ã¤¦·ë²Ì¤Ë¼«Ê¬¤òÆ³¤¤¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÆÁÅç»Ô¤Î¼«Âð¤«¤é½µËö¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÄÌ¤¤¡¢¹â¹»»þÂå¤â¤³¤ÎÊ¼¸Ë¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¡ÖÊ¼¸Ë¤ÏÂèÆó¤Î¸Î¶¿¡£¤½¤³¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£½ÀÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É½¾ð¤ËÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹º§¤«¤é10¥«·î¤Ç¥ß¥»¥¹½éV¤âÃ£À®¤·¤¿¡£22Ç¯3·î¤Î¡Ö£Ô¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßENEOS¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÄÌ»»3¾¡ÌÜ¡£À¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï309»î¹ç¤Ç4²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡Ö9Ç¯Á°¤«¤éËÜÅö¤Ë»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤·¡¢2¾¡ÌÜ¤â¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¥·¡¼¥É¤ÏÍî¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï45ÅÙ¤¯¤é¤¤¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¤¢¤ë¡£ÀäË¾Åª¤Ê¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤¤ç¤¦¤Î18¥Û¡¼¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£·ãÆ°¤Î20Âå¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Ç°ø±ï¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¾¡¤Á¤¿¤¤¡£º£²óÍ¥¾¡¤·¤Æ½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¼¡¤Ï¥ê¥³¡¼¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¼¡¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÏºÇ½ªÀï¤Î¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¡£ÍßÄ¥¤ê¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼ÇÆ¼Ô¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
