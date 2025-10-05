¿·´ÆÆÄ¤Ë¥µ¥Ö¥í¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤ËÍ¦±ýî²¿Ê¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï5Æü¡¢µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤¬¼Ç¤¤·¡¢¸åÇ¤¤Ë¥µ¥Ö¥í¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê49¡Ë¡áËÜÌ¾ÂçÂ¼»°Ïº¡á¤¬¾º³Ê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅêÂÇ¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤ÎµÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï4Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Ç¤¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¼õÍý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼»á¤Ï¡Ö¤³¤Î°¦¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÍ¦±ýî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼»á¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç1995Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥ÆÆþ¤ê¡£¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç2005Ç¯¡¢10Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢16Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£µð¿Í»þÂå¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌ»»1782»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ1363°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£