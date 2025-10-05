À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ÎÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤¬¡È°Õ³°¤Ê¾ì½ê¡É¤Ç¶¦±é¡ª µ®½Å¤Ê¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¡õ¡È¥Ð¥¥Ð¥¤¹¤®¤ë¡ÉÆùÂÎ¤¬ÂçÈ¿¶Á
¡¡ÊÆ¥Þ¥Ã¥ÈºÇ¹âÊö¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤òÈäÏª¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤ë»ÜÀß¤Ë¡È½¸·ë¡É¡£µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Î¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡õ¥Ð¥¥Ð¥¡É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ
¡¡¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÃÄÂÎ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ½¸¤Þ¤ë¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡ÖRUDOS¡×¤Î¸ø¼°Instagram¤¬4Æü¡¢¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËË¬¤ì¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£WWEÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤È¸Íß·ÍÛ¤¬¡¢¸«»ö¤ÊÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¤äWWEºÇÂç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¤Î¹³Áè¤Ç¡¢ÈÄ¶´¤ß¤Ë¶ì¤·¤à¡ÈÉ½¾ð¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ê¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Ð¤«¤ê¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¥Ô¡¼¥¹¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤½¤·¤ÆÄ¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¤ò¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¸Íß·¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÀèÆü½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë²¥¤é¤ì°ì·âKO¤µ¤ì¤¿Æ±°ì¿ÍÊª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡£
¡¡¡ÖRUDOS¡×¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤ä¥¸¥å¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢WWE¤Î¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Èà¤éÈà½÷¤é¤Î³èÌö¤ÎÈë·í¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¸Íß·¤Î¶ÚÆù¤¬ÁýÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥«¥¤¥ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
