£Ê£±¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¡¡18ºÐ¡¦ÆÁÅÄÍÀ¤Î£Ð£Ë¼ºÇÔ¤ÇÄËº¨¥É¥í¡¼¡Äµ´ÌÚ´ÆÆÄ¡ÖÁª¼ê¤ÏÈó¾ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¡×
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°Âè£³£³Àá¡Ê£µÆü¡Ë¡¢¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¡¦£ÇÂçºåÀï¤Ë£°¡½£°¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ð£²°Ì¤Ë¾¡¤ÁÅÀ£·º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥í¡¼¤Ç£µº¹¤È¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÀ¤¿£Ð£Ë¤ò¡¢£±£¸ºÐ¤Î£Æ£×ÆÁÅÄÍÀ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥Ã¥«¡¼£Æ£×ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ºÇÔ¤Ë»×¤ï¤º¤º¤Ã¤³¤±¡¢¤¢¤ª¤à¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£ÄËº¨¤Î¼ºÇÔ¤òÈÈ¤·¤¿ÆÁÅÄ¤ÏÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¡£»î¹ç¸å¡¢ÎÞ¤°¤ó¤À´é¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë´é¤ò¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÊ¤¤Ã¤¿Ãæ¡¢ÎëÌÚ¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤¦¤Ê¤¬¤µ¤ì¤Æ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤Ï¥É¥í¡¼¤Î·ë²Ì¤Ë¡ÖÁª¼ê¤ÏÈó¾ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¡£¾¡¤¿¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÆÁÅÄ¤Î£Ð£Ë¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼º¤Ã¤¿¾¡¤ÁÅÀ£²¤¬¸å¡¹¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼¡Àá°Ê¹ß¤Ï¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£