¿¹±ÊÆý¶È¤ÏÍèÇ¯£³·îËö¤ÇÂç´Û»Ô¤ÎÅìËÌ¿¹±ÊÆý¶È½©ÅÄ¹©¾ì¤Ç¤ÎµíÆý¤Ê¤É¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÎ®µòÅÀ¤Îµ¡Ç½¤Ï°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£¿¹±ÊÆý¶È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âç´Û»Ô¤ÎÅìËÌ¿¹±ÊÆý¶È½©ÅÄ¹©¾ì¤ÏÍèÇ¯£³·îËö¤ÇµíÆý¤Ê¤É¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ËÀ¸»º¤ò½¸Ìó¤·¤Þ¤¹¡£ £±£¹£µ£±Ç¯¤ËÂç´ÛÆý¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿½©ÅÄ¹©¾ì¤Ï¡¢£±£¹£µ£¶Ç¯¤Ë½©ÅÄ¶¨Æ±Æý¶È¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¤¨¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Ë¿¹±ÊÆý¶È¥°¥ëー¥×¤È¹çÊ»¤·¸½ºß¤ÎÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¼ç¤ËµíÆý¤äÆýÀ½ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î³Ø¹»¸þ¤±¤Ëµë¿©¤ÎµíÆý¤âÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤ÏÊªÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¹Í¤¨¤Ç¡¢½¾¶È°÷£µ£´¿Í¤ÏÊÌ¤Î¹©¾ì¤Ø¤Î°ÛÆ°¤Ê¤É¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£