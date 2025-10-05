¸µÌ¯µÁÎ¶¤ÎÃÇÈ±¼°¤Ë¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¡¦ÀÐÄÍ±ÑÉ§¤¬»²²Ã¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Ç£²£°£²£´Ç¯£¹·î¤Î½©¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ´ØÏÆ¡¦Ì¯µÁÎ¶¤Î¿¶Ê¬¿ÆÊý¤Î°úÂàÁêËÐ¤¬£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££³£¹£µ¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿ÃÇÈ±¼°¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¡×¤ÎÀÐÄÍ±ÑÉ§¤â¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤ÏÃÇÈ±¼°¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢É×¿Í¤¬Ì¯µÁÎ¶¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼èÁÈ¤òÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ºòÇ¯£²·î¤ËÂç»³¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦ËÌ¾¡ÉÙ»Î¡Ë¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¡¢Ì¯µÁÎ¶¡¢µ®·Ê¾¡¡¢Âç±ÉæÆ¡¢²¦Ë²¤ÈÆ±¤¸ÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¡Ö²¶¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ç¥Ö¤Î¼ïÎà¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¡¢½éÂÐÌÌ¤À¤Ã¤¿Ì¯µÁÎ¶¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¡£¤½¤Î»þ¤â¡ÖÂ¾¤Î¼ã¤¤ÎÏ»Î¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê°§»¢¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î·»µ®Åª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡É¨¤Î¥±¥¬¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âµ»Ç½¾Þ£¶ÅÙ¤ÎÎÏ»ÎÀ¸³è¤Ë¡ÖÆþÌç¤·¤Æ£±£µÇ¯¤Î´Ö¤Ë¿ÍÀ¸¤òÇ³¤ä¤·¿Ô¤¯¤·¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£ËÍ¤Ï·àÃÄ¤Î»þ¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤È¡Ê·ÝÇ½³¦¤Ç¡Ë£´£°Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤È¤Ã¤¯¤Ë»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿ÀÐÄÍ¡£¿¶Ê¬¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ëÂè£²¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¡ÖÌ¯µÁÎ¶¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡ØÌ¯µÁÎ¶£²¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ»Î¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£