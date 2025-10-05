¸«»ö¤Ê¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥ê¥ó¥°¤â¡ª ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿8¤Ä¤Î½ÅÎÏ¥ì¥ó¥º
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊJWST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿8¤Ä¤Î¡Ö½ÅÎÏ¥ì¥ó¥º¡×¡£
4Ëü2000°Ê¾å¤Î¶ä²Ï¤ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬Áª¤Ó½Ð¤·¤¿¡¢400°Ê¾å¤Î½ÅÎÏ¥ì¥ó¥º¸õÊä¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÅÎÏ¥ì¥ó¥º¤È¤Ï¡¢¼êÁ°¤Ë¤¢¤ëÅ·ÂÎ¡Ê¥ì¥ó¥ºÅ·ÂÎ¡Ë¤Î¼ÁÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þ¶õ´Ö¤¬¤æ¤¬¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¢¤ëÅ·ÂÎ¡Ê¸÷¸»¡Ë¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤¿¸÷¤Î¿Ê¹ÔÊý¸þ¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ÃÏµå¤«¤é¤ÏÁü¤¬¤æ¤¬¤ó¤À¤ê³ÈÂç¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÊ¬Îö¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¸½¾Ý¤Î¤³¤È¡£
Áü¤¬¥ê¥ó¥°¾õ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÈÌÁêÂÐÀÍýÏÀ¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¤³¤Î¸ú²Ì¤òÍ½¸À¤·¤¿¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥ê¥ó¥°¡ÊEinstein ring¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
8¤Ä¤Î½ÅÎÏ¥ì¥ó¥º¤Î¤¦¤Á¡¢¾åÃÊ¡¦º¸¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Î¡ÖCOSJ100024+015334¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥ê¥ó¥°¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£Ìó126²¯Ç¯Á°¤Î½é´ü±§Ãè¤Ç³èÈ¯¤ËÀ±¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¶ä²Ï¤ÎÁü¤¬¡¢¸«»ö¤Ê¥ê¥ó¥°¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢²¼ÃÊ¡¦º¸¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Î¡ÖCOSJ100025+015245¡×¤Ï¸Ì¾õ¤Ç¤â¥ê¥ó¥°¾õ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢°ì¶Ú¤Î¸÷¤ÎÎ¾Â¦¤ËÁü¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ESA¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÅÎÏ¥ì¥ó¥º¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥ì¥ó¥ºÅ·ÂÎ¤ÏÂÊ±ß¶ä²Ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢±ßÈ×¶ä²Ï¡Ê±²´¬¶ä²Ï¤ä¥ì¥ó¥º¾õ¶ä²Ï¤Î¤è¤¦¤Ë±ßÈ×¾õ¤Î¹½Â¤¤ò¤â¤Ä¶ä²Ï¡Ë¤¬¥ì¥ó¥ºÅ·ÂÎ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ßÈ×¶ä²ÏÆâ¤Î¿Ð¡Ê¥À¥¹¥È¡Ë¤¬¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¸÷¸»¤Î¶ä²Ï¤«¤é¤Î¸÷¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë±ó¤¤¶ä²Ï¤Î¿Ð¤ò¸¦µæ¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
8¤Ä¤Î½ÅÎÏ¥ì¥ó¥º¤Î²èÁü¤Ï¡È¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥§¥Ã¥Ö±§ÃèË¾±ó¶À¤Îº£·î¤Î²èÁü¡É¤È¤·¤Æ¡¢ESA¤«¤é2025Ç¯9·î30ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
