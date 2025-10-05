¥Æ¥ìÄ«Àµ·îÆÃÈÖ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¡×¤Ï¡ÖÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡×¤Ë¡Ä¤¬¤ó¸øÉ½ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Ï³èÆ°µÙ»ß
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï5Æü¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂÐ·èÈÖÁÈ¡Ö¿·½Õ¥É¥ê¡¼¥à¥Ð¥È¥ë2026¡¡ÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡ª¡×¤òÍèÇ¯1·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
00Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÁêÊý¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤È¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä²¦¤Ï²¶¤À!!¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£ÀÐ¶¶¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤È°öÆ¬¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤ÏÌÚÍü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÌÚÍüÎ¨¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÝÇ½¿Í·³ÃÄ¤È¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡¢Î¦¾å¤äÂîµå¡¢½ÀÆ»¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤É¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡£
ÇÐÍ¥¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢2¶¥µ»¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£