ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬²Æì¥Ó¥¥Ë¡ª²ÆËº¤ì¤¿¤³¤í¤Ë¡ÖÍÅ±ð¡×¼Ì¿¿¸ø³«¤ÇÀä»¿¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤¤¡×
¸µAKB48ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬5Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æì¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö²Æì¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»Å»ö¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÌ¼Ã£¤òÏ¢¤ì¤Æ½éÎ¹¹Ô¡¡¤¤¤Ä¤â¤Ï»Å»ö¤ÎÏÃ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¡²Æì¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê»þ´Ö¤Ë¤·¤è¤¦¤Í¤È¡Ê·ë¶ÉÌëÃæ¤Ï»Å»ö¤·¤Æ¤¿¤¬¡Ë¤Ç¤â¡¢Âç¹¥Êª¤Î²Æì¤½¤Ð¡¡³¤(¥¨¥á¥é¥ë¥É¥Ó¡¼¥Á)¥ô¥£¥é( @the_superb_hills ) 88¥¹¥Æ¡¼¥¡Ê¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿¡¼¤Î¥ì¥¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡Ë¡¡²Æì´®Ç½¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¢ö¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿å¿§¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö³¤¤ÏåºÎï¤¹¤®¤Æ¡¢¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤¿¡¡¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤Ï¡¢¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¡»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤Ê2¿Í¤Î»Ñ¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢Ì¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤ì¤¿Î¹¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¡¢4ºÐ¤Á¤«¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·µ¤¸¯¤¤¤â¤Ç¤¤Æ¡¡°¦¤·¤µ¤¬¹¹¤ËÁý¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¡¢¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡¼¡×¤Èµ½Ò¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤¤¡¡ËÜÅö¤ËÌ¼¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ÆÎå¤Þ¤·¹ç¤¨¤ë¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î@ayu327¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¡Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹²Æì¤ÏÌþ¤·¤ÎÎ¹¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢Î¹¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿µ¯¶È²È¡¢¹â¶¶°¡Í§Èþ»á¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
ÈÄÌî¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë¡Ö¤Þ¤Ö¤·¤¤¤¯¤é¤¤µ±¤¤¤ÆåºÎï¤À¤è¡×¡Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¤ä¤ó¡¡¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¿åÃå¤âÁÇÅ¨¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£