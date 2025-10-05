¿·²ÃÆþ¡¦°ÂÆ£ÀÀºÈ¤¬¤Þ¤¿¤â½ªÈ×¤Ë¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡Ä²£ÉÍBC¤¬Î°µå¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ2Ï¢¾¡
¡¡10·î5Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×Âè1Àá GAME2¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤¬Å¨ÃÏ¡¦²Æì¥¢¥êー¥Ê¤ÇÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤ÈÂÐÀï¡£79－75¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢ºò¥·ー¥º¥ó½àÍ¥¾¡¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¾¾ºêÍµ¼ù¤é¤Î³èÌö¤Ç²£ÉÍBC¤¬¥êー¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ45－34¤È11ÅÀ¤Î¥êー¥É¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¤ÏÎ°µå¤ÎÌÔÄÉ¤ò¼õ¤±¡¢¹ÓÀîñ¥¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°ìÅÙ¤ÏµÕÅ¾¤òµö¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ÂÆ£ÀÀºÈ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¡¢54－52¤È2ÅÀ¥êー¥É¤ÇºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î10Ê¬´Ö¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢²£ÉÍBC¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Î°µå¤òÆÍ¤Êü¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢°ÂÆ£¤¬»Ä¤ê2Ê¬29ÉÃ¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤Æ73－67¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢Î°µå¤ÎÌÔÄÉ¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¡¢»Ä¤ê42ÉÃ¤Ë¤Ï¾¡Éé¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥åー¥È¤òÀ®¸ù¡£Game1¤ËÂ³¤ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿²£ÉÍBC¤Ï°ÂÆ£¤¬¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î16ÆÀÅÀ¡¢¥²¥¤¥êー¡¦¥¯¥éー¥¯¤¬14ÆÀÅÀ¤ÇÂ³¤¡¢¿ÜÆ£¹·Ìð¡¢¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥¹¡¢¾¾ºê¤â2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Î°µå¤Ï´ßËÜÎ´°ì¤¬21ÆÀÅÀ¡¢¥ô¥£¥Ã¥¯¡¦¥íー¤¬16ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤â²ù¤·¤¤Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹ 75－79 ²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º
Î°. µå¡Ã15¡Ã19¡Ã18¡Ã23¡Ã¡á75
²£ÉÍBC¡Ã24¡Ã21¡Ã 9¡Ã25¡Ã¡á79