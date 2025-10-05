»°ÅÄÍªµ®¡È¥Î¡¼¥Ñ¥ó»ö·ï¡É¤Î¤½¤Î¸å¤ò¸ì¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¿¿·õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤è¤¯¡ØÅ·Á³¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤½¤·¤Æ ¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î»°ÅÄÍªµ®¤¬¡ÖÎáÏÂ¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÅ·Á³ÁÇºà¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÃ´Åö¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ»¤ò¼«¤é·Ú¥È¥é¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤é½ÄÃÇ¡¢Î¹Àè¤Î¿Í¡¹¤ä¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¡£¤½¤³¤ÇÈà½÷¤ÎÆÍÈô¤Ê¸ÀÆ°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¤ò¤Ï¤Ëº¤ì¡¢¥Î¡¼¥Ñ¥ó¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤é¹ðÇò¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤ë¸ÀÆ°¡¢¤¸¤Ä¤Ï·×»»¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¿¿·õ¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤µ¤ó¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ê¤ÉÁ´°÷¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤±¤À¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¡£·×»»¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¤ß¤¿¤æ¤¦¤
27ºÐ¡¡1998Ç¯5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È¡¡T156¡¦B96¡ÊG¡ËW59H88¡¡2023Ç¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö»°ÅÄÉô¡×¤ò³«Àß¡£¸½ºß¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö·Ú¥È¥é½÷»Ò»°ÅÄ ËÜ½£½ÄÃÇÎ¹¡×¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£3rd DVD¡Ø¥ß¥ë¥¡¼¡¦¥°¥é¥Þ¡¼¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@mitachan_y¡Ë¤Ë¤Æ
