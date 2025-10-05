»Ä¶ÈÂ³¤¤Ç¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°´Ì¤ÈÁÚºÚ¡×¤¬Í£°ì¤Î³Ú¤·¤ß¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¿´¤¬²õ¤ì¤¿¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÐÂ³15Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡£¤·¤«¤·¡¢ËèÆü»Ä¶È¤·¤Æ¤â¼ê¼è¤ê¤Ï½½¿ôËü±ß¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¤¼Á¤Ê¾å»Ê¤Î°µÎÏ¤Ë¤âÂÑ¤¨¡¢Ä¹¤¤´Ö¡Ö¼¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢ÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÆÍÁ³ÎÞ¤¬°î¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂÎ¤«¤é¤ÎSOS¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢¤Ä¤¤¤ËÂà¿¦¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¡Ö»Ä¶È¤Í¤³¡×¤Ï¡¢¤¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ó(@ao144444)¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯6·î¤«¤éÅê¹Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÌ¡²è¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤É½¾ð¤Î¤Í¤³¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¡£¤Í¤³¤¯¤ó¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢»Ä¶È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°´Ì¤ÈÃÍ°ú¤¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤¿ÁíºÚ¤ÇÈÕ¼à¤¹¤ëÆü¡¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÖÌÀÆü¤¬¤¯¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿´¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿¥µ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
Âà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Í¤³¤¯¤ó¡£¶ÐÂ³15Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÅ¾¿¦Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤âÀ¼¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢½é¤á¤Æ¼«¿È¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ÎÄã¤µ¤òÃÎ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ÎÆü¡¹¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢SNS¤ÇÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¢£Ì¡²è¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
¡Ö»Ä¶È¤Í¤³¡×¤¬½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¡Ø¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¡£»æ¤ÎËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½ñÀÒ¤Ï¡¢SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÌ¡²è¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Á´¥Ú¡¼¥¸¤ò¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖËè·î¥Í¡¼¥à¤ÎºîÀ®¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹¡£½ñÀÒ²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Í¤³¤¯¤ó¤Î¡ÖÅ¾¿¦¸å¡×¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿ÏÃ¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤ÏÁáÄ«¤È¿¼Ìë¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤ËÉÁ¤¡¢ÅÚÆü¤Ï¼«Âð¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ë¶á¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤äÈá¤·¤¤¤³¤È¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤ÆÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦´¶¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢µß¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡£
ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÉ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢½ñÀÒ²½¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤¢¤ª¤¤¤·(@ao144444)
