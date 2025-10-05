¡Ö°ËÃ£À¯½¡¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÅ·²¼¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¡×Àâ¤Î¿¿µ¶
º£¤«¤éÌó400Ç¯Á°¤Î·ÄÄ¹18Ç¯¡Ê1613¡Ë¡¢ÀçÂæÈÍ¼ç¤Î°ËÃ£À¯½¡¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥í¡¼¥Þ¤ØËÇ°×¤òµá¤á·ÄÄ¹¸¯²¤»ÈÀá¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅÏ¤ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦¤ä¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤È±Ú¸«¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢°ËÃ£À¯½¡¤Ï¤Ê¤¼»ÙÁÒÏ»±¦±ÒÌç¤é°ì¹Ô¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊËöÏ©¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Îò»Ëºî²È¤Î²Ï¹çÆØ¤µ¤ó¤¬¡¢¿·´©¤Î¡Ø2Çñ3Æü¤Î¤Ö¤é¤êÆüËÜ»Ë¤¢¤ë¤¡Ù¤«¤é¡¢¤³¤ÎÎò»Ë¤ÎÆæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÛ¶µ¤òµö²Ä¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¸ò°×¤òµá¤á¤ë
¡¡°ËÃ£À¯½¡¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë·ÄÄ¹¸¯²¤»ÈÀá¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éËëÉÜ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿»ÈÀá¡¢¥Ó¥¹¥«¥¤¥Î¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÂå¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±ÃÏ¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÁíÆÄ¤Ç¤¢¤ë¡£·ÄÄ¹14Ç¯¡Ê1609¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÁ°ÁíÆÄ¥É¥ó¡¦¥í¥É¥ê¥´¤¬µ¢¹ñ¤¹¤Ù¤¯½Ð¹Ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂæÉ÷¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Î¾åÁí¹ñ¤ËÉºÃå¡¢ËëÉÜ¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ë¤«µ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¼Õ²¸»È¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ó¥¹¥«¥¤¥Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¯½¡¤Ï¹¾¸Í¤ÎÏ©¾å¤Ç¶öÁ³¡¢¤³¤Î¥Ó¥¹¥«¥¤¥Î¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢Èà¤òÀçÂæ¤Ë¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¤³¤í¡¢¥Ó¥¹¥«¥¤¥Î¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¿Á¥¡ÊÆóÂåÌÜ¥µ¥ó¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹æ¡Ë¤¬Ë½É÷±«¤ÇÇËÂ»¤·¡¢µ¢¹ñ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÀ¯½¡¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÀ¯½¡¤Ï¡¢³¤³°¸ò°×¤Ë¾è¤ê½Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢¶å½£¤Î½ôÂçÌ¾¤ä¹ë¾¦¤¿¤Á¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¼ë°õÁ¥ËÇ°×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
