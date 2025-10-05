¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û¿·¤·¤¤Î¹¡ª¥¿¥¯¥·ー¤Ç½ä¤ë¥Õ¥é¥Î¤Î¥ï¥¤¥óÎ¹¡ÊÉÙÎÉÌî»Ô¡Ë
ËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô¤Ï¡¢²Æ¤Î²Ö¡¹¤ä¹¤¬¤ë¼«Á³Ë¤«¤ÊÉ÷·Ê¡¢Åß¤Î¥¹¥ー¡¦¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òµá¤áË¬¤ì¤ë¡È´Ñ¸÷¤Î¤Þ¤Á¡É¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¼«¼£ÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¡ØÉÙÎÉÌî»Ô¤Ö¤É¤¦²Ì¼ù¸¦µæ½ê¡Ê¤Õ¤é¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ë¡Ù¤òÍ¤¹¤ë¡È¥ï¥¤¥ó¤Î¤Þ¤Á¡È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙÎÉÌî¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢¤½¤³¤Ç°é¤Ã¤¿¤Ö¤É¤¦¤À¤«¤é¤³¤½Â¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥ï¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ» ÉÙÎÉÌî»Ô
º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢ÉÙÎÉÌî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ò¥¿¥¯¥·ー¤Ç½ä¤ë¥×¥é¥ó¤Ï¡¢±¿Å¾¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡¢¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤Î»î°û¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Î¹¤ÎÃç´Ö¤È¤Î¥ï¥¤¥óÃÌµÁ¤â¤Ï¤º¤ß¤½¤¦¡ª
¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ï¡Ø¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥×¥é¥ó¡Ù¤È¡Ø¥é¥ó¥ÁÉÕ¡¦¤æ¤Ã¤¿¤ê¥×¥é¥ó¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ» ÉÙÎÉÌî»Ô
¡Ø¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥×¥é¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¤Õ¤é¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ù¤È¡Ø¥É¥áー¥Ì¥ì¥¾¥ó¡Ù¤òÃ»»þ´Ö¤Ç½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Õ¤é¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ã®½ÏÀ®ÁÒ¸Ë¤â¸«³Ø¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¢¨¥¬¥¤¥É¤ÏÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¾ÜºÙ¾ðÊó¡Û
¥¿¥¯¥·ー¤Ç½ä¤ë¥Õ¥é¥Î¤Î¥ï¥¤¥óÎ¹ ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥×¥é¥ó
ÎÁ¶â¡§°ì¿Í 10,000±ß
³«ºÅÆüÄø¡§
¡Ú10·î¤Î³«ºÅÆü¡Û4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢13Æü¡Ê·î¡Ë¡¢18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú11·î¤Î³«ºÅÆü¡Û1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢3Æü¡Ê·î¡Ë¡¢8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢24Æü¡Ê·î¡Ë¡¢29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢30Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨¼Â»ÜÆü¤Î7ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥é¥ó¥ÁÉÕ¡¦¤æ¤Ã¤¿¤ê¥×¥é¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å1Ì¾¤¬¥¬¥¤¥É¤È¤·¤ÆÉÕ¤¤¤Æ¡¢3¤Ä¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê½ä¤Ã¤¿¸å¡¢¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØÂ¿ÅÄÇÀ±à¡Ù¤Ç¥ï¥¤¥ó¤òÌµÎÁ¤Ç»î°û¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ä¥¢ーÃæ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤ò¥é¥ó¥Á²ñ¾ì¤ËÌµÎÁ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ú¾ÜºÙ¾ðÊó¡Û
¥¿¥¯¥·ー¤Ç½ä¤ë¥Õ¥é¥Î¤Î¥ï¥¤¥óÎ¹ ¥é¥ó¥ÁÉÕ¡¦¤æ¤Ã¤¿¤ê¥×¥é¥ó
ÎÁ¶â¡§°ì¿Í 25,000±ß
³«ºÅÆüÄø¡§
¡Ú10·î¤Î³«ºÅÆü¡Û4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú11·î¤Î³«ºÅÆü¡Û1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢2Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢30Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨¼Â»ÜÆü¤Î7ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¥×¥é¥ó¤Ç½©¿¼¤Þ¤ëÉÙÎÉÌî¤ÎÈþ¤·¤¤¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤È¥Æ¥í¥ïー¥ë¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥ï¥¤¥ó¤òËþµÊ¡ª
¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤Õ¤é¤Î¥ï¥¤¥ó¥Þー¥ë¥Æ¥£ー¡Ù¤È¡Ø¤Õ¤é¤Î¤Ö¤É¤¦²Ì½Á¥¼¥êー¡Ù¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ØÃ®½Ð¤·¥ï¥¤¥ó¡Ù¤ä´õ¾¯¤Ê¡Øµ®Éå¥ï¥¤¥ó¡Ù¤òÌµÎÁ¤Ç»î°û¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤â¡ý
¿´¤â¥«¥é¥À¤â·Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥ó¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤Î¹¤ò¡ªÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
¡Ú²èÁü¡¦»²¹Í¡ÛËÌ³¤Æ»ÉÙÎÉÌî»Ô¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡ª¥¿¥¯¥·ー¤Ç½ä¤ë¥Õ¥é¥Î¤Î¥ï¥¤¥óÎ¹ - PR TIMES
