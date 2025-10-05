Sora 2ÅÐ¾ì¤ÇSNS¤¬Ãøºî¸¢¿¯³²Æ°²è¤ÎÁã·¢¤Ë¤Ê¤ë
Open AI¤«¤éÆ°²èÀ¸À®AI¡ÖSora 2¡×¤¬½Ð¤Æ1Æü¡£¥Í¥Ã¥È¤¬Ãøºî¸¢¿¯³²Æ°²è¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÀÍøÍÑ¤Ë¤Ï¾·ÂÔÀ©SNS¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖSora¡×¤¬É¬Í×¡ÊTikTok¤Î¥¯¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ë¡£Æ°²è¤Î¶¦Í¤âÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ü¡¼¥ë¤òËü°ú¤¤¹¤ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤È¤«¡ÖÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤Î¥Þ¥ê¥ª¤Î¥²¡¼¥à¡×¤È¤«¡Ö¥í¥·¥¢¤ÇÍÙ¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡×¤È¤«¤ÎÆ°²è¤¬ÉÃÂ®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢³°¤ÎSNS¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¸¥ã¥ó¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿Íµ¤¥¥ã¥é¤â»È¤¤ÊüÂê
½Ð¤Æ¤¤¿Æ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¤ä¥ê¥¢¥ë¤ÎÍÌ¾¿Í¤òÌµÃÇ¤Ç»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ç¤â¥Á¥ç¥Á¥ç¥Ã¤ÈÊ¸»ú¤Ç¸À¤¤¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥Ñ¥í¥Ç¥£¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÀÄ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
One shotted Sora 2 output
ºî¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡¢ÌÌÇò¤¤¤±¤ÉËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¤Ã¤Æ»×¤¦¤ß¤¿¤¤¡£¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡ÖSorry, @HIDEO_KOJIMA_EN¡×¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥¯Ä¥¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¼Õ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡Ä¡£
Holy copyright infringement Batman, Sora 2 is kinda absurd yet fun , sorry @HIDEO_KOJIMA_EN
¡ÈMetal Gear Stranding Relivery¡É pic.twitter.com/bpzvBykxNi
¡Ö¤Ç¤¤¿Æ°²è¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Sora 2¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç»È¤Ã¤¿±Ç²è¤¬²¿¤«¤À¤¤¤¿¤¤ÁÛÁü¤Ä¤¯¤è¤Í¡×¤È²òÀâ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê°Ê²¼Æ°²è¡Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
However, often it is quite clear on which movies Sora 2 has been trained on.
¼«Æ°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤â¤¢¤ë
¿Íµ¤¥¥ã¥é¤¬Á´Éô»È¤¨¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥À¡¼¥¹¡¦¥Ù¡¼¥À¡¼¤ä¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Open AI¤Ï¡Ö»ÈÍÑ¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦½ñÌÌ¤ÇÄÌÃ£¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¡×Êý¿Ë¡£Sora 2¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖSoraÀ¸À®Æ°²è¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¼çÍ×±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¤ÎÃøºî¸¢½êÍ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤Ë²ó¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡ÊWSJ¡Ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¡ÊReuters¡Ë¡¢¤À¤«¤é»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÌµÃÇ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»È¤ï¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¤Ã¤Ý¤¤
¤Ç¤â¤Þ¤¢¡¢¾å¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÃøºîÊª¤¬ÌµÃÇ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½éÂåSora¤ÇWashington Post¤¬»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Netflix¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖWednesday¡×É÷¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ó¥Ç¥ª¤â¤Õ¤Ä¤¦¤Ëºî¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡£Netflix¤«¤éOpen AI¤Ë»ÈÍÑµöÂú¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¥ã¥é¤«¤é¥Õ¥©¥ó¥È¤Þ¤Ç´Ý¥Ñ¥¯¥ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î·¹¸þ¤ÏSora 2¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥â¡¼¥Æ¥£¡×¤ËOpen AI¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×Æ°²è¤ä¡¢±Ñ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£TV¡Ö¥é¥Ö¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ°²è¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤Ëºî¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
Sora 2 - Not what I expected.- Rory Flynn (@Ror_Fly) October 1, 2025
(5) Dumb / awesome examples.
Prompt:
Love Island reveal scene. A young woman sits on a plush villa sofa during a tense ¡ÈMovie Night¡É scene. She watches a large TV screen showing grainy CCTV-style footage: Real-life Ronald McDonald, dashing into a¡Ä pic.twitter.com/vNg609MaIJ
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤È¥½¥×¥é¥Î¥º¤¬¥²¡¼¥à¤Ç¶¦±é¡ª12·î15ÆüÈ¯Çä¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¥¦¥½CM¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ÆËÜµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
the gabagool cannon.. absolute PEAK being made with Sora 2

prompt:

"Kirby teams up with The Soprano's in an all new video game. Japanese TV advertisement"
prompt:
¡ÈKirby teams up with The Soprano's in an all new video game. Japanese TV advertisement¡É pic.twitter.com/bKyq20Sd3z
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»Ø¼¨¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÃøºî¸¢¿¯³²¤Ã¤Ý¤¤Æ°²è¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤Ã¤ÆÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð°Ê²¼¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¾¯½÷¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤ª²ÖÈª¤Ç¥É¥é¥´¥ó¤Ë¾è¤ë¥¸¥Ö¥êÉ÷¤ÎÆ°²è¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤Ç¤Ç¤¤¿¤â¤Î¡£¾¡¼ê¤Ë¡Ö¥Í¥Ð¡¼¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Î¥É¥é¥´¥ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬»È¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
⚡ Got access to Sora 2.- Javi Lopez ⛩️ (@javilopen) October 1, 2025
"A cute young woman riding a dragon in a flower world, Studio Ghibli style, saturated rich colors."
Not sure if I should call this overfitting pic.twitter.com/NPAyjZqtTV
¤¤¤Á¤ª¤¦ÊÆGizmodo¤¬Open AI¤Ë¼èºà¤·¤¿¤é¹Êó¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀâÌÀ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢À¤³¦¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È¸òÎ®¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Sora¤ò´Þ¤á¤¿Open AI¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤É¤¦»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£Ãøºî¸¢½êÍ¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´õË¾¤ÎÇÄ°®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¡Á¤ó¡Ä¡£º£¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÃøºî¸¢¿¯³²¤Î»öÎã¤òÄÌÊó¤¹¤ì¤Ð¼è¤ê²¼¤²¤ë¡×¼°¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¸å¼ê¡¢¸å¼ê¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬¾ÓÁü¸¢¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤é¤ì¤ë
Sora 2¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é´é¤ò¾å²¼º¸±¦¤Ë²ó¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ð¼è¤ê¹þ¤ß´°Î»¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ°²è¤òºî¤êÊüÂê¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÂ¾¿Í¤òÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¡£¤¿¤À¡Ö¤À¤ì¤Ç¤âÌµÃÇ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È»ØÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¼ì¾¡¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤Í¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Open AI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¡£¤µ¤Ã¤½¤¯»È¤ï¤ìÊüÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Å¹¤ÇGPU¤òËü°ú¤¤¹¤ë¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¡£
i have the most liked video on sora 2 right now, i will be enjoying this short moment while it lasts

cctv footage of sam stealing gpus at target for sora inference
cctv footage of sam stealing gpus at target for sora inference pic.twitter.com/B86qzUGlMq
¥È¥¤¥ì¤ÇÎ®¤µ¤ì¤ë¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¡£
Sam Altman is playing 4D chess. Sora 2 is about to take over social media, the virality is guaranteed once this scales. Billions in ad revenue will flow straight into more compute, fueling the flywheel. In a year Sora 2 will be so efficient and cheap that margins explode. You…
Ç¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¡£
I love Sora 2

Sam Altman must love this too
Sam Altman must love this too pic.twitter.com/YexwVEoBKQ
¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤ë¤È¡Ö¤¢¡¼¤â¤¦ÀäÂÐ¡¢¾ÓÁü¸¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¤¾¡×¤Ã¤Æ¿´¤ËÀÀ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤À¤«¤é¥Ë¥»±ÇÁü¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢ÈÈºá¤äÉÔÀµ¤äË½¸À¤Î¾Úµò±ÇÁü¤òµ¶Â¤¤µ¤ì¤¿¤é¿ÍÀ¸µÍ¤ß¤Þ¤¹¤â¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¤Î¤È¤³¤í°ìÈÖ¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥Ö¥êËÜ¼Ò¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ³¨¤òÅð¤êÊüÂê¤·¤ÆµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤ËÄÉ¤¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
Lmao, Sam Altman stealing art from Miyazaki in the Studio Ghibli HQ.

Sora 2 is wilddddddd.
Sora 2 is wilddddddd. pic.twitter.com/qzhfMs0A2t
¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¡Ö¥¯¡¼¥ë¡ª Á´Éô¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤Î¡© ¤¤¤Ã¤¿¤À¤¡Á¢ö¡×
µÜºê½Ù¡Ö¤ª¤¤¥À¥á¤À¡ª ¤ä¤á¤í¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡¼¡ª¡×
¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¡Ö¤â¤¦¼êÃÙ¤ì¤À¤è¡×
ÀÚ¤Ê¤¤¡Ä¡£
¤¤¤Á¤ª¤¦¾ÓÁü¸¢¤Î»ÈÍÑµö²Ä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿Í¤Î¤ß¡×¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¡×¡ÖÁªÂò¤·¤¿Í§¿Í¡×¡Ö¤À¤ì¤Ç¤â»È¤Ã¤ÆOK¡×¤Î4ÄÌ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë±ÇÁü¤Ï¸ø³«¡¦Èó¸ø³«Ìä¤ï¤ºÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ·ù¤Ê¤é¼«»£¤ê¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò»ß¤á¤¿¤êÆ°²è¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£AIÀ¸À®Æ°²è¤Ê¤³¤È¤Ï¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿¤äÆ©¤«¤·¥í¥´¤ÇÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¹Êó¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë³°Éô¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Sora¥¢¥×¥êÂ¦¤Ç¤¤¤¯¤éºï½ü¤·¤Æ¤â»Ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢Æ©¤«¤·¤âÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¡£¡Öµ¶Êª¤«¤â¡×¤Ã¤Æµ¿¤Ã¤Æ¥á¥¿¥Ç¡¼¥¿¤Þ¤Ç¸«¤ë¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯·ù¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¡Ä¡£