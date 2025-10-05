39ºÐ¡¦ÅÄÂô¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Î½ªÃåÅÀ¤Ï¡©¡¡6Æü¤«¤éENEOS¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥é¥¹¥ÈÉñÂæ
¡¡2013Ç¯10·î¡£ÅÄÂô½ã°ì¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊöMLB¤ÎÉñÂæ¤Ç´¿´î¤ÎÎØ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Îµß±ç¿Ø¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó13»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é12Ç¯¤¬·Ð²á¡£39ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÂô¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Î½ªÃåÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£6¡Á8Æü¤ËÅù¡¹ÎÏµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJABA½©µ¨¿ÀÆàÀî¸©´ë¶ÈÂç²ñ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎENEOS¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¡ÖENEOS¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ëºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¡£ÅÐÈÄ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£·î1Æü¡¢ENEOS¤Ï¥³¡¼¥Á·óÇ¤¤ÎÅÄÂô¤¬10Æü¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤«¤éµ¢¹ñ¸å¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎBCºë¶Ì¡¢ÂæÏÑ¡¢¥á¥¥·¥³¤ò·Ð¤Æ¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ï22Ç¯9·î¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ò¡Ö¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ä³¤³°¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤Ã¤È¥Á¡¼¥à¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÆÃ¤Ë1Ç¯ÌÜ¤Ï±¦¸ª¤ÎÉÔÄ´¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Î´¿À¼¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯7·î22Æü¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤ÎÅì³¤Íý²½Àï¤Ç16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢9²ó¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÄù¤á¤¿¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂç´¿À¼¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´¿À¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ò°÷¤ä¼è°úÀè¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£08Ç¯¤ËNPB¤ò·Ð¤º¤ËMLB¤ËÄ©Àï¤·¡¢9Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»388»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢21¾¡26ÇÔ4¥»¡¼¥Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÏÅÄÂô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Ä©Àï¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ENEOS¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¿´¤ÎÀ°Íý¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¸½Ìò¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤éÂ³¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼°Ê³°¤ÎÎ©¾ì¤ÇÌîµå¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥á¥¥·¥³¤Î4¥«¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£´Ä¶¤âÊ¸²½¤â°Û¤Ê¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîµå¤ò·Ð¸³¤·¡ÖµåÃÄ·Ð±Ä¤Ê¤É¿·¤·¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤â´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éÌîµå¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£äþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅÄÂô¤Ë¤·¤«ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ê´ÅÍø¡¡ÍÛ°ì¡Ë
