¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶ÌÅÄ»Ö¿¥¡Ê23¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¶ÌÅÄ»Ö¿¥¼Ì¿¿½¸¡ØInto The Light¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ËÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¼èºà²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç²ÚÎï¤Ë·è¤á¤¿¶ÌÅÄ»Ö¿¥
¡¡¶ÌÅÄ¤Ï¼Ì¿¿½¸¤ò¼ê¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°áÁõ¡¢¥í¥±ÃÏ¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª´ê¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¼«Ê¬¤¬ºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇ¤Î´¶¤¸¤â½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Èó¾ï¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é105ÅÀ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È3ºýÌÜ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ï¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿µÜ¸ÅÅç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1ºîÌÜ¤Ï²ÆìËÜÅç¡¢2ºîÌÜ¤ÏÀÐ³ÀÅç¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖµÜ¸ÅÅç¤Ï³¤¤¬åºÎï¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£É½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥ì¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¤òÍ¼Æü¤ò¸ò¤¨¤Æ»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¥ä¥â¥ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥â¥ê¤Ï¼é¤ê¿À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ÎÀ®¸ù¤ò¤ªµ§¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï°áÁõ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç½÷À¤¬¸«¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¿åÃå¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°áÁõ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤ªÅ¹¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ°áÁõ¤Ê¤É³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤«¤é7Ç¯¤¿¤Á¡¢16ºÐ¤«¤é23ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢16ºÐ¤Îº¢¤Ï±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤º¥«¥á¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿§¡¹¤Ê¸½¾ì¤òÆ§¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤16ºÐ¤Îº¢¤è¤ê¤ÏÉ½¸½¤¬¾å¼ê¤Ë½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
