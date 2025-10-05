ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë´°¾¡¤â¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤ó¤Æ¡×¡¡¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Î¼º°Õ¡ÖÉáÄÌ¤ÎÂÐÀï¤À¤è¡×
【MLB】ドジャース 5―3 フィリーズ(日本時間5日・フィラデルフィア)
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¡£6²ó9Ã¥»°¿¶3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿°ìÊý¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶1»Íµå¡£ÍÞ¤¨¹þ¤ó¤ÀÁê¼êÀèÈ¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï¤Ê¤¼MVP¸õÊä¤òÉõ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÈÅ·Å¨¡É¤Ë´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï½é²óÀèÆ¬¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£3²óÌµ»à°ìÎÝ¡¢5²ó2»à°ìÎÝ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÏ¢Â³¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ÎÅê¤²¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê¡¢Â®µå¤Ë¤âÁ´¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÂçÃ«¤¬¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡9·î16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤â2»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£ÄÌ»»¤Ç¤Ï19ÂÇÀÊ¤Ç4°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨.211¡Ë¡¢9»°¿¶¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ë¸Â¤ì¤Ð9ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨.111¡Ë¡¢8»°¿¶¤È¤Û¤Ü´°àú¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ÏÄÌÌõ¤òÄÌ¤¸¤ÆvsÂçÃ«ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÉáÄÌ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡ÊÂÐÀï¡Ë¤À¤è¡×¤È¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡£¡Ö½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥ó¤ò¿ë¹Ô¤·¤è¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Î¤É¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¤È¤¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥ó¤Ë½¾¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤À¤±¤À¡×¤È¡¢Áê¼ê¤¬µå³¦¤òÂåÉ½¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¤À¤È¤·¤Æ¤âÉÔÆ°¿´¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬À®¸ù¤ÎÈë·í¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçÃ«¤Ï´°àú¤ËÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6²ó¤Ë¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÅÓÃæ¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤âµÕÅ¾¤òµö¤·¤ÆÀËÇÔ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï¡Öº£Ìë¤ÏÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤¬Éé¤±¤¿¤é¡¢ÎÉ¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÍîÃÀ¤Î¿§¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë