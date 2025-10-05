【スタバ】ファン集合ーーーッッ！！ ここでしか食べられない「限定フード」に注目
9月1日、新宿マルイ本館2階に【スターバックス】の新しいカフェベーカリー「スターバックス リザーブ® カフェ」がオープンしました。味わえるのは、洗練されたコーヒーを楽しめるエスプレッソを使用したビバレッジとイタリアのクロワッサン「コルネッティ」です。そこで今回は、今大注目の「限定フード」を紹介します。
洗練されたコーヒーと味わう上質な時間
イタリアのクロワッサン「コルネッティ」は、ミラノ発のベーカリー【プリンチ®】の定番商品の1つ。リザーブカフェの特長は、このコルネッティとスターバックス リザーブのビバレッジが一緒に味わえる点です。発酵バターを丁寧に織り込んで焼いているため、香りはもちろん、サクっとした軽やかな食感も楽しめます。
ここでしか食べられない味に満足度◎
リザーブカフェでしか食べられない限定フード「コルネッティ ティラミス」。コルネッティの間にコーヒーシロップとマスカルポーネを重ねているため、香り豊かな発酵バターと濃厚なマスカルポーネのコクを楽しめます。トッピングされた粉状のコーヒー豆によるほろ苦さがアクセントになった、上品な味わいです。
上質な空間で洗練された味が楽しめる【スターバックス】の新しいカフェスタイル、リザーブカフェ。「コルネッティ ティラミス」は、ここでしか食べられない「限定フード」なので、訪れた際はぜひ味わってほしい一品です。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：河合 ひかる