¡Ú¥µ¥Ã¥«ーJ3¡Û¾¾ËÜ»³²í¥¢¥¦¥§ー¤ÇÊ¡Åç¤ËÇÔ¤ì¤ë¡Ä¡Ö¥µ¥ó¥¢¥ë¡×»ÈÍÑÄä»ß¤Ç¼¡Àá¤ÎÂÐ±þ¤Ï8Æü¤ËÈ¯É½
¥µ¥Ã¥«ーJ3¤Î¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï5Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÇÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°È¾¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥íー¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤«¤é¤Î¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ìÊ¡Åç¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Î»³²í¤Ï¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥åー¥È4ËÜ¤Ë½ª¤ï¤êÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢0ÂÐ1¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ç°Ì¤Ï13°Ì¡£¼¡Àá¤Ï12Æü¤Ë¥Ûー¥à¤ÇµÜºêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥µ¥ó¥×¥í ¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¡×¤ÎÅ´¹ü¤Î°ìÉô¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÍøÍÑ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»³²í¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ·úÀß»öÌ³½ê¤È¸½ºß¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢³«ºÅ²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï8Æü¸á¸å¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£