¡Ú¾×ÆÍ¤Î½Ö´Ö±ÇÁü¡ÛÍ·Í÷Á¥¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿½Ö´Ö¡¡±ì¾å¤¬¤ë¡¡Á¥¼ó¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¾×ÆÍº¯¡ÊÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ¹Á¡Ë
5Æü¸á¸å¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î¾ÂÄÅ¹Á¤ÇÍ·Í÷Á¥¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¾èµÒ¡¦¾è°÷¤¢¤ï¤»¤Æ15¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Í·Í÷Á¥¤Î»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤ò¤È¤é¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¹Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Í·Í÷Á¥¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤È±ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤íÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î¾ÂÄÅ¹Á¤Ç¡¢ÀéÄ»´Ñ¸÷µ¥Á¥¤¬±¿¹Ô¤¹¤ë¡ÖÍ·Í÷Á¥¤Á¤É¤ê¡×¤¬¡¢¾ÂÄÅ¹ÁÍ·Í÷¥¯¥ëー¥º¤ò½ª¤¨¹Á¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Á¥¤ÎÁ°Êý¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢¾èµÒ¡¦¾è°÷¹ç¤ï¤»¤Æ40¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á15¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£µßµÞ¼Ö6Âæ¤¬¤«¤±¤Ä¤±¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¶¿å³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ç»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
