¡¡²Î¼ê¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê60¡Ë¤¬5Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®»°°æ¥Û¡¼¥ë¤ÇÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±é²Î²Î¼ê¤Î¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡Ê35¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢²ÖÂ«¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾ËÜ¡£ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤ò¥á¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤È¤·¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£¶»¸µ¤ËÀÖ¤¤Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ß¥Ë¾æ¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥Ø¥¢¤ä·¤¤Ë¤âÀÖ¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤Ê¤ÉÁ´24¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖ¤¤¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¡¢ÀÖ¤¤¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¿Æ±ÒÂâ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡Ö°ËÂå¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¾¾ËÜ¤â¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£60ºÐ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖÌÜÉ¸¤Ï·ò¹¯Âè°ì¡¢¹üÀÞ¶Ø»ß¡£³§¤µ¤ó°ì½ï¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç®¿´¤Ê¡Ö°ËÂå¤Á¤ã¤ó¡×¥³¡¼¥ë¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ø¡£¡ÖÎ®¤ìÀ±¤¬¹¥¤¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¿¿ÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£4Æü¤Î¸ø±é¤Ë¡¢É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿¿ÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½ªÆü¡¢¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¤Ï¼å¤¹¤®¤ë¤À¤í¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶²½Ì¤¹¤ë¤â¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÇú¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¼Ì¿¿½¸¤ÎPR¤Ë¡Ö¤â¤¦»ý¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÀëÅÁ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¡Ë¥Ð¥ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Á¡£¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤È¤¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£