¡ÚFNSµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó²ÎÍØº×¡ÛÃÓ¤Á¤ã¤ó¡¢Æ´¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¥³¥é¥Ü¼Â¸½¡¡ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¡Ö»à¤ÌÁ°¤ÎÌ´¤ä¡ª¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦STU48¤Î¡ÈÃÓ¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÍµ³Ú¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤æ¤é¡Ë¤¬¡¢5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÅÁÅý¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡ØFNSµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó²ÎÍØº×¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤¤¤Ë¤¤¿¡ªSTU48¡ÈÃÓ¤Á¤ã¤ó¡É¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù4ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÎÞ¤ÎÃ£À®
¡¡5·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÎÞ¤Î»Ë¾åºÇÇ¯¾¯µ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÓ¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤È¤·¤ÆÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡ÖStep and¡¡a step¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤â¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤Ï¡ÖÃÓ¤Á¤ã¤ó¤Î»à¤ÌÁ°¤ÎÌ´¤ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´¶Æ°¡£Âç¸ç¤â¡Ö¥ê¥Ï¤È¤«¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÉã¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ÆºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡¢ÃÓ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¥³¥é¥Ü¤ä¡×¡ÖÃÓ¤Á¤ã¤ó¥À¥ó¥¹¤â¤á¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÃÓ¤Á¤ã¤óµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡ËÜÅö¤Ë¡Ä¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
