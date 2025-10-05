¡Ö»ä¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¤¬Èþ¿ÍÈë½ñ¤È¡È¥®¥ã¥ë¤ß¡É°î¤ì¤ë¼«»£¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ÄÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¸÷·Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡ÊÆ¥Þ¥Ã¥ÈºÇ¹âÊö¤Ç½ù¡¹¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤È¡ÈÈþ¿ÍÈë½ñ¡É¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¡È¥®¥ã¥ë¤ß¡É°î¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¤ÈÈþ¿ÍÈë½ñ¡È¥®¥ã¥ë¤ß¡É°î¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ä¤ÎºÇ¹â¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¼«»£¤ê¤äÁêËÀ¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¥¸¥å¥ê¥¢¤¬WWE US²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê¹ßÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÄ´À°¤Ê¤ÉÂåÍý¿Í¶ÈÌ³¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤Î¤¬¥¥¢¥Ê¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ë¥á¥¬¥Í¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡ÈÈë½ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ä¤ÆÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥É¥é¥Õ¥È²ÃÆþ¤·¤¿·Ð°Þ¤ò»ý¤Ä¤Ê¤ÉÈ´·²¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÇÍÑ¿´ËÀÌò¤âÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¶§Ë½¤Ê¥¸¥å¥ê¥¢¤È¶¦¤ËWWE¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡×¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹ÀïÀþ¤ò¹Ó¤é¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Îå«¤â²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¥¥¢¥Ê¤âÂçÎÌ¤Î¥Ï¡¼¥È³¨Ê¸»ú¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖºÇ¹â¤Î2¿Í¡×¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡×¡Ö»ä¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¤¿¤Á¡×¡Ö·ã¤·¤¤¥Ç¥å¥ª¡£ºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡×¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»ý¤Ä¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥ó¤È¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤Î£×²¦¼Ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥¤¥ó¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ðÆþ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¸¥å¥ê¥¢¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤È¤ÏÆüËÜ»þÂå¡ÁWWE¤Î°éÀ®¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÈNXT¡É¤Ç¤â·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
