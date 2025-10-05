¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÂ¸ºß´¶¸«¤»¤¿¥é¥á¥ó¥º photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá¤Ç¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£

ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¤ä¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤é¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤Î»î¹ç¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿GK¥»¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥º¤À¡£

º£²Æ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¤ÏGK¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥¥ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥á¥ó¥º¤Îµ¯ÍÑ¤ò´ê¤¦À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¤¤¤­¤Ê¤ê¤Îµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¥é¥á¥ó¥º¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçËþÂ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢±Ñ¡ØTHE Sun¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬ÊÑÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥È¤¬²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï23ºÐ¤Î¼ã¤­¼é¸î¿À¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉGK¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë»á¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤¿¤è¤¦¤À¡£

±Ñ¡ØManchester Evening News¡Ù¤Ç¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥È¤ÈÊÂ¤Ó¥Á¡¼¥àºÇ¹âÉ¾²Á¤È¤Ê¤ë8ÅÀ¡Ê10ÅÀËþÅÀÃæ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥é¥á¥ó¥º¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö°ÜÀÒ´ü¸ÂºÇ½ªÆü¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê¤¬¡¢³Î¤«¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤Ë¼«¿®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¹¥¥»¡¼¥Ö¡£½ªÈ×¤Ë¤â¹¥¼é¤ò¸«¤»¤¿¡£Èà¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥¥ë¤È¤Î¼é¸î¿ÀÁè¤¤¤Ï¥é¥á¥ó¥º¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤Î¼ã¤­¼é¸î¿À¤ÏÁá¤¯¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£