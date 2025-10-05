¡ÚÇ®³¤¤Î»³ÎÓ¤Ç½µËöÎÓ¶È¡ÛÂç¹©¤Îµ»½Ñ¤Ç´ÖÈ²ºà¤òÀ½ÉÊ²½¡¿¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂé¸ïÌ£¡¿NPO¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¿»³ÎÓ¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¡Ú¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ »Å»ö¿Þ´Õ¡ÊÂÀÅÄÂçæÆ¡Ë¡Û
Æ¯¤¯»Ñ¤òÄÌ¤·¡¢»Å»öÁü¤ËÇ÷¤ë¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ »Å»ö¿Þ´Õ¡×¡£
Âè19²ó¤Îº£²ó¤Ï¡¢Â¤ºîÂç¹©¤ÎÂÀÅÄÂçæÆ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿NPOË¡¿Í¡ÖÇ®³¤¥¥³¥ê¡¼¥º¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½µËöÎÓ¶È¤ò¹Ô¤¦¡ÈÆóÅáÎ®¡ÉÀ¸³è¡£Êä½õ¶â¤ä´ÖÈ²ºà¤ÎÀ½ÉÊ²½¤Ç³èÆ°»ñ¶â¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂÀÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö»Å»ö¡×¤È¤Ï--¡£
´ë²è¡¦À©ºî¡§Àî¸ýÊæºÚÈþ¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¥é¥Æ¥ë¥Ê¡Ë
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
Â¤ºîÂç¹©
ÂÀÅÄÂçæÆ¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¦¤Ò¤í¤È¡Ë
¢¨Æ°²èÆâ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¸ª½ñ¤Ê¤É¤Ï¼ýÏ¿»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ´ü¸ÂÅù¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢Æ°²è¤òÍ½¹ð¤Ê¤¯Èó¸ø³«²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
