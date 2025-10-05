¾®ÎÓ»ê»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö°úÂà»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Î¾ò·ï¤Ï¡ª?¡×¿¿·õ¾¡Éé¤³¤À¤ï¤Ã¤¿·ë²Ì¡È»ö·ï¡É¤â¡Ä
¡¡ÅìÂçÂ´¤Î¸µ¥í¥Ã¥ÆÅê¼ê¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµåÃÄ´´Éô¤ò·Ð¤Æ¸½ºùÈþÎÓÂç¶µ¼ø¤Î¾®ÎÓ»ê»á¡Ê57¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¾®ÎÓ»ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£°úÂà»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÁª¼ê¤Î¾ò·ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà»î¹ç¤Ï1974Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö10Ç¯Áª¼êÀ©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡10Ç¯°Ê¾å¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤Ï11·î15Æü°Ê¹ß¤Ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò³«ºÅ¤·¡¢¼ý±×¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¡Ö¼ÂÀÓ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¿Íµ¤¤ÎÁª¼ê¤Ï°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà»î¹ç¤Ï¶½¹ÔÅª¤Ë¤â¥×¥é¥¹ÌÌ¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡ÖÁê¼êµåÃÄ¤È¤ÎÄ´À°¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Î°ÕµÁ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Î°ÕµÁ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï°úÂà¤¹¤ëÁª¼ê¤Î°Õ¸þ¤Ç¡Ö¿¿·õ¾¡Éé¡×¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿¿·õ¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿·ë²Ì¡È»ö·ï¡É¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª¡Ê¸½´ÆÆÄ¡Ë¤Ï°úÂà»î¹ç¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦À¾Í¦µ±¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö½©»³¡Ê¹¬Æó¡Ë´ÆÆÄ¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤Í¡£ÉáÃÊ¤ÏÁª¼ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤ËÁª¼ê¤ËÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤µ¤»¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£