¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥µ¥Ö¥í¡¼1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¡Ö°¦¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤Ë¡×
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï5Æü¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼(ÂçÂ¼»°Ïº)1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢µÈ°æÍý¿Í´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨¡¢»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤ÏµÈ°æ´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
49ºÐ¤Î¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢1994Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇPL³Ø±à¹â¤«¤é¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£¡Ö¤Ä¤Ê¤®¤Î4ÈÖ¡×¤È¤·¤Æ2005Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢2010Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤éÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤â¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2011Ç¯ÅÓÃæ¤Ëµð¿Í¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ë¤â¡¢FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤ÆÍâÇ¯¥í¥Ã¥Æ¤ËÉüµ¢¡£¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥í¥Ã¥Æ¡×¤È¤·¤Æ22Ç¯´Ö¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢³ÚÅ·¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ2·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£º£µ¨6·î¤«¤é¤Ï1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö°¦¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÍ¦±ýî²¿Ê(¤Þ¤¤¤·¤ó)¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸2016Ç¯ °úÂà»î¹ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤òÆüËÜ°ì¤ÎµåÃÄ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°¦¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÍ¦±ýî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¬¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ø86¡Ù¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»³ËÜ¸ù»ù´ÆÆÄ¤ÎÈÖ¹æ¤Ç¤¹¡£¸ù»ù¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÇ®¤¯»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£