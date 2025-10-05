ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬¥á¥í¥á¥í¡¢Âç¹¥¤¤Ê34ºÐÇÐÍ¥¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¡×ÂçÀä»¿
¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¬¥¹¥ï¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å6»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥ÃæÂ¼Áó¡Ê34¡Ë¤Ë¥á¥í¥á¥í¤À¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤ÏºòÇ¯7·î´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥®¡¼¥¯¥¹¡Á·Ù»¡½ð¤ÎÊÑ¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¤Ç¶¦±é¡£ÅÄÃæ¤ÎÇ®Îõ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥é¥¸¥ª¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÁó¤¯¤ó¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ¿Í¤¬¤¤¤¶¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¡¢²¿ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£²¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢Ìþ¤ä¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁó¤¯¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁó¤¯¤ó¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡×¤È´Å¤¤À¼¤ò½Ð¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤ÏÅÄÃæ¤ÈÃæÂ¼¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£