TCK¤ÇÁêÇÏÌîÇÏÄÉ¡Ö¹ÃÑÉ¶¥ÇÏ¡×¤ò³«ºÅ¡¢Í¦ÁÔ¤Ê¹ÃÑÉ¶¥ÇÏ¤¬Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤ò¶î¤±È´¤±¤ë
¡¡Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¡ÊTCK¡Ë¤Ï10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Ê¡Åç¸©ÁêÇÏÃÏÊý¤ËÅÁ¤ï¤ë¹ñ¤Î½ÅÍ×Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¡ÖÁêÇÏÌîÇÏÄÉ¡Ê¤½¤¦¤Þ¤Î¤Þ¤ª¤¤¡Ë¡×¤ÎPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÁêÇÏÌîÇÏÄÉ¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÇÏ¤Îº×Åµ¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¡¢Ê¿¾Ìç¸ø¤æ¤«¤ê¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TCK¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï1977Ç¯8·î¤ÎÂè1²ó°ÊÍè¡¢º£Ç¯¤Ç26²óÌÜ¡£½©À²¤ì¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢±ä¤ÙÌó1800¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬Íè¾ì¤·¡¢Í¦ÁÔ¤Ê¹ÃÑÉ»Ñ¤Îµ³ÇÏÉð¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±éÉð¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡³«²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÁêÇÏÌîÇÏÄÉÂåÉ½À¤ÏÃ¿Í¤ÎÌçÇÏ¸÷À¶·³»Õ¤Ï¡ÖÁêÇÏÌîÇÏÄÉ¤Ïº£¤«¤é°ìÀéÍÍ¾Ç¯Á°¡¢Ê¿¾Ìç¸ø¤¬Å¨Ê¼¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿ÌîÇÏ¤òÄÉ¤¦·³»ö·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£¹ÃÑÉ¶¥ÇÏ¤ä¿À´úÁèÃ¥Àï¤Ê¤É¡¢¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤ÎÌ¯µ»¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀï¹ñ¤Î»þÂå¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Ë¡Íæ³¤Ë¤è¤ë¡ÖÎéÍæ¡Ê¤ì¤¤¤¬¤¤¡Ë¡×¿áÁÕ¤ä¡¢Ì±ÍØ¡ÖÁêÇÏÎ®¤ì»³¡×¤ÎÀÆ¾§¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢È¯Áö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤â¡ÖÈ¯ÇÏ¤ÎÍæ¡Ê¤Ï¤Ä¤Ð¤Î¤«¤¤¡Ë¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÁÕ¤Ç¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¹ÃÑÉ¶¥ÇÏ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇòÈ´¬¤òÄù¤á¤¿¼ãÉð¼Ô¤òÇØ¤Ë¡¢5Æ¬¤Î¸µ¶¥ÁöÇÏ¤¬Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£4Æ¬¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥´¡¼¥ë¤¹¤ë»Ñ¤Ë´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÆîÁêÇÏ´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÎµÜ粼ÏÂ»Ö²ñÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¡£¡ÖÁêÇÏÌîÇÏÄÉ¤Ç¤Ï¹ÃÑÉ¶¥ÇÏ¤Î¤Û¤«¡¢¤ª½Ð¿Ø¡¢¤ª¹ÔÎó¡¢¿À´úÁèÃ¥Àï¤Ê¤É»°Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤«¤é²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ë¿ÍÇÏ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢³«ºÅ¤ò5·îºÇ½ª½µ¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤Î¤Ê¤«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤Ë¤â¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£