¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤ò¡Öºï½ü¡×¤·¤¿Æü¡Ã¿ÆÍ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¡©¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤µ¤Û¤µ¤ó¤È¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§Ã£¡£¼ñÌ£¤¬Æ±¤¸¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï2¿Í¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÃç¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¾Ã¤¹¤Û¤É¤ÎµµÎö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÊýÅª¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£ÊÖ¿®¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÖ»ö¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÈóÉ½¼¨Ž¥¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÊ¸»ú¡£°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¿ÆÍ§¡×¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¿Í¤ò¡¢Í§Ã£°ìÍ÷¤«¤é³°¤¹·èÃÇ¤ò¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤Û¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤¤È¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Û¤µ¤ó¤È¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Û¤µ¤ó¤È¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÃç¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤µ¤Û¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤ò¡ÖÍ§Ã£°ìÍ÷¡×¤«¤éºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤2¿Í¤Î´Ö¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ž¢¿Æ¤·¤Ãç¤Ë¤âÎéµ·¤¢¤êŽ£µ÷Î¥¤¬¶á¤¤´Ø·¸¤À¤«¤é¤³¤½Áê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÂçÀÚ
¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½ù¡¹¤Ë¤¹¤ì°ã¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï´Ø·¸¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤è¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤µ¤Û¤µ¤ó¤È¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤ÏÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤µ¤Û¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä°ãÏÂ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãí°Õ¤·¤Æ¤â²þÁ±¤µ¤ì¤º¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¸À¤¤Ìõ¤ä¤¦¤½¤Ç¤´¤Þ¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤Ë¡¢¤µ¤Û¤µ¤ó¤Ï½ù¡¹¤Ë¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¦¤«¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¿ÆÍ§¤À¤«¤éµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ÎÍ§Ã£¡×¤È¤¤¤¦´Å¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢´Ø·¸¤Ï²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤·¤Ãç¤Ë¤âÎéµ·¤¢¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤È·É°Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
