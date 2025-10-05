¡ÖGrab the bull by the horns¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡ÖÍºµí¤Î³Ñ¤ò¤Ä¤«¤à¡×¤À¤±¤É...¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¡ÖGrab the bull by the horns¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö´ºÁ³¤Èº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢»×¤¤ÀÚ¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÍºµí¤Î³Ñ¤ò¤Ä¤«¤à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¤Ç¤Ï¡¢ËÒ¾ì¼ç¤äµí»ô¤¤¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍºµí¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ñ¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢´í¸±¤ò¶²¤ì¤º¤ËÍºµí¤Î³Ñ¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢Í¦µ¤¤ä¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÌäÂê¤ä¾õ¶·¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¡ÖYou should take the bull by the horns and tell him his behavior is not acceptable.¡×
¡ÊÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Î¸ÀÆ°¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤è¡Ë
¡Ötake the bull by the horns¡×¡Öseize the bull by the horns¡×¤âÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
