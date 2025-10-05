¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥Ð¥ì¡¼¡Û2¼¡¥ê¡¼¥°³«»Ï¤ÎÃË»Ò¤Ïµþ»ºÂç¤¬¹¥È¯¿Ê¡¡½÷»Ò¤ÏÄëÄÍ»³Âç¤¬³«Ëë7Ï¢¾¡
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÖRIGAVIL¡¡CUP¡¡2025¡×¤Ï5Æü¡¢ÃË»Ò1Éô¤¬Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¡¢½÷»Ò1Éô¤¬Î¶Ã«Âç³Ø¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì6»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï¾å°Ì¡¦²¼°Ì¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î2¼¡¥ê¡¼¥°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢µþ»ºÂç¤¬Å·ÍýÂç¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ¹¥È¯¿Ê¡£½÷»Ò¤Ç¤ÏÄëÄÍ»³Âç¤¬¿À¸Í¿ÆÏÂÂç¤ò²¼¤·¡¢³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò7¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï¤³¤ÎÆü¤«¤é2¼¡¥ê¡¼¥°¤ËÆÍÆþ¡£¾å°Ì¥ê¡¼¥°¤Ïµþ»ºÂç¡¢Å·ÍýÂç¡¢¶áÂç¡¢¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¡¢Âç»ºÂç¡¢´ØÂç¤Î6¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£µþ»ºÂç¤¬Å·ÍýÂç¤È¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¡£¶áÂç¤ÈÂç»ºÂç¤â¤½¤ì¤¾¤ì¾¡Íø¤·¡¢½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢Í£°ìÌµÇÔ¤ò¼é¤ëÄëÄÍ»³Âç¤¬¿À¸Í¿ÆÏÂÂç¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¡¢7Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤òÆÈÁö¡£´ØÂç¤ÈÀéÎ¤¶âÍöÂç¤¬¾¡Íø¤·¡¢2ÇÔ¤ÇÄëÄÍ»³Âç¤òÄÉ¤¦¡£