Ãæ³ËÇÉ¥È¥Ã¥×À¶¿å»á¡¢9·î¤ËÂàÇ¤¡¡È¾À¤µªÀøÉú¡¢¹âÎðÍýÍ³¤Ë
¡¡²á·ãÇÉ¡ÖÃæ³ËÇÉ¡×¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤À¤Ã¤¿À¶¿å¾æÉ×»á¡Ê88¡Ë¤¬9·î¡¢Ãæ³ËÇÉ¥È¥Ã¥×¤ËÅö¤¿¤ëÆ±ÇÉµÄÄ¹¤òÂàÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÎð¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¶¿å»á¤Ï1969Ç¯¤«¤éÀøÉú¡£97Ç¯¤ËµÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2020Ç¯9·î¡¢ÌóÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤ËÆ±ÇÉ¤Î½¸²ñ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¸åÇ¤¤ÏÃÖ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ³ËÇÉ¤Ï63Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡£È¿Å·¹ÄÀ©¤äÀ®ÅÄ¶õ¹Á·úÀßÁË»ß¤Ê¤É¤ò¼çÄ¥¡£²ÆìÊÖ´Ô¶¨Äê¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥âÂâ¤¬ÇÉ½Ð½ê¤Ê¤É¤ò½±·â¤·¡¢¿·³ã¸©·Ù¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿·Ù»¡´±¤¬»àË´¤·¤¿71Ç¯¤Î¡Ö½ÂÃ«Ë½Æ°»ö·ï¡×¤Ç¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÃæ³ËÇÉ´Ø·¸¼Ô¤Î´ØÍ¿¤òÆÃÄê¤·¤¿¡£